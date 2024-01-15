كيا توقع مذكرة تفاهم لتوفير السيارات المبنية حسب الطلب لسائقي على منصة أوبر

(MENAFN
- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير 2024: وقعت شركة كيا وأوبر هذا الأسبوع مذكرة تفاهم خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس، حيث التزمت الشركتين بالتعاون لتطوير ونشر خطة كيا للسيارات المبنية حسب الطلب PBVs، بهدف تعزيز عروض السيارات الكهربائية المتاحة على منصة أوبر للتنقل ودعم شركة النقل العالمية الرائدة في تحقيق هدفها المتصل في انعدام الانبعاثات بحلول عام 2040. وتتضمن الشراكة، قيام كيا بإنتاج سيارات مبنية حسب الطلب PBVs معززة للسائقين وأساطيل السيارات كجزء من منصة كيا "منصة تتجاوز المركبات الاعتيادية" الإستراتيجية في قطاع التنقل.
وقال سيونغ كيو يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا أمريكا وأمريكا الشمالية: "ستلعب السيارات المبنية حسب الطلب PBV، دورًا رئيسيًا في تخصيص التنقل، ومن خلال الشراكة مع أوبر، تهدف كيا إلى تقديم تقنية رائدة في صناعة السيارات مع برامج وخدمات متقدمة لتعزيز تجربة خدمة مشاركة الركوب. سيتمتع السائقون على منصة أوبر أيضًا بالقدرة على اختيار سيارات كيا من خلال مجموعة شاملة من العروض التي ستخفض من استهلاك الكهرباء وتساعد في تحقيق أهداف الاستدامة لكل من كيا وأوبر".
ويهدف التعاون إلى تحديد كيا المواصفات المثلى لنماذج السيارات المبنية حسب الطلب PBV، مع إمكانية زيادة دمج التكنولوجيا والخدمات لفائدة السائقين وخدمة مشاركة الركوب على حدٍ سواء. كما تطمح الشركتين من خلال مذكرة التفاهم إلى التوصل إلى أدلة تثبت المفهوم والنماذج الأولية كما انتاج سيارات مبنية حسب الطلب، مصممة خصيصًا لاحتياجات السائقين الذين يستخدمون منصة أوبر.
وقال سانجداي كيم، رئيس قسم السيارات المبنية حسب الطلب PBV في شركة كيا: "سوف تلعب السيارات المبنية حسب الطلبPBV، دورًا رئيسيًا في تحويل قطاع التنقل. وسيعزز هذا التعاون، مجالات تطوير السيارات المبنية حسب الطلب من كيا، مع مركبات معززة تلبي احتياجات السائقين والركاب. وسيركز هذا على البرامج والخدمات المتقدمة، مع دمج المعلومات والترفيه التفاعلي داخل السيارة، بالإضافة الى اعتماد تكنولوجيا السلامة المتقدمة".
ويمكن تيسير تجارب السائقين والركاب الجديدة من خلال تطوير حلول تشغيلية مثالية، وبناء تجارب السيارات المتصلة، مع اعتماد بيئة مخصصة خلال استخدام المركبة، بما في ذلك التحكم في المناخ والصوت، وأنظمة الترفيه التفاعلية للمقاعد الخلفية.
وستتعاون كيا وأوبر، على إيجاد وسائل لتعديل التكلفة الإجمالية لملكية السيارة من خلال تحليل خيارات السيارات المبنية حسب الطلبPBV المختلفة وعروض اشتراك البطارية المحتملة كخدمة (BaaS) بهدف خفض تكاليف شراء السيارة الأولية.
من خلال تأمين الفوائد لأوبر والسائقين على حد سواء، سيشهد التعاون أيضًا نمو برنامج كيا فليكس Kia Flexفي أمريكا الشمالية، إلى جانب الإنتشار العالمي المخطط له في المستقبل القريب. تعمل كيا فليكسKia Flex حالياً في عدة ولايات في الولايات المتحدة، وتسمح للسائقين باختيار مركبات كيا لاستخدامها على منصة أوبر. وسيوفر توسيع كيا فليكس للسائقين على منصة اوبر حزمة مركبات شاملة، بما في ذلك خيارات المركبات الكهربائية والتأمين والصيانة.
من جهتها قالت سوزان أندرسون، نائبة الرئيس والرئيس العالمي لتطوير الأعمال: "السائقون على منصة أوبر هم بالفعل من أوائل مستخدمي المركبات الكهربائية، حيث يتجهون إلى اعتماد الكهرباء أسرع بستة إلى سبع مرات من عامة السكان في الولايات المتحدة وأوروبا. هذا يُعتبر أمرأً رائعاً بالنسبة لنا جميعًا لأنه عندما يتحول سائقو الرحلات إلى الكهرباء، ستلمس المجتمعات فوائد خفض الانبعاثات، من ثلاثة إلى أربعة أضعاف مقارنة بالسائق العادي الذي يتجه إلى التحول للسيارات الكهربائية. من خلال التعاون مع كيا وتقديم رؤيتنا، نهدف إلى توسيع نطاق جاذبية الشكل وخفض تكلفة السيارات الكهربائية، ما يجعلها خيارًا طبيعيًا للمزيد من السائقين".
سيؤدي تطبيق خدمات التشخيص والاحتراز من كياConnect إلى زيادة الكفاءات التشغيلية من خلال اعتماد الحلول القائمة على البيانات للكشف عن علامات الأعطال المحتملة وتقليل نفقات الصيانة ووقت التوقف.
هذا وتم الكشف عن مشروع السيارات المبنية حسب الطلب PBV من كيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، وهو عبارة عن خطة متعددة المراحل تمتد على عقد من الزمن، ستشهد على دور السيارات المبنية حسب الطلب PBVs، في إحداث ثورة في صناعة التنقل مع المساعدة في تعزيز طموحات مجموعة هيونداي موتور في مجال الروبوتات والتنقل الجوي المتقدم (AAM) والقيادة الذاتية.
بدايةً، سيعتمد مشروع السيارات المبنية حسب الطلب PBV على إدخال سيارة نموذجية جديدة تمامًا، هي كيا PV5، يليها إطلاق المزيد من النماذج بما في ذلك PV5 High Roof و PV5 Vanو PV5 Chassis Cabو PV5 robotaxiو PV5 Pickup، في حين أن جميع المتغيرات ستعتمد على نفس التنوع المعياري للطراز الأساسي، فإن كل منها سيوفر مجموعة فريدة من الخصائص، مع المزيد من التعزيزات الخاصة بأوبر المصممة خصيصًا لسوق خدمة مشاركة الركوب.
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