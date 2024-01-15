أودي تسلّم 1,9 مليون سيارة على مستوى العالم في العام 2023 مع نمو كبير لمبيعاتها في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Performance Communications) دبي/الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير 2024 - سلّمت أودي حوالي 1.9 مليون سيارة جديدة للعملاء في العام 2023، منها 178.000 سيارة كهربائية بالكامل، ما ساهم في زيادة المبيعات بنسبة 51% مقارنة بالعام 2022. ويعد الطلب المتزايد على سيارات أودي أساساً قوياً لمواجهة التحديات التي متوقع مواجهتها في العام 2024 في ظل تحول الشركة إلى التركيز على التنقل الكهربائي، حيث تخطط أودي للخطوة المهمة التالية وهي عرض سيارة Q6 e-tron لأول مرة على مستوى العالم في نهاية الربع الأول من العام 2024.
وقالت هيلدغارد فورتمان، عضو مجلس إدارة المبيعات والتسويق في AUDI AG: "ارتفع عدد السيارات الجديدة التي سلّمناها للعملاء في العام 2023 بنسبة تجاوزت 17%". وأضافت: "تمكنّا من تعزيز المبيعات بفضل جهود فريقنا ووكلائنا في جميع أنحاء العالم، وأتوجه لهم بالشكر على الالتزام والتفاني الكبير. كما حققت مبيعاتنا ارتفاعاً كبيراً في الأسواق الأساسية في أوروبا والولايات المتحدة والصين، وواصلنا عملية التحول إلى التنقل الكهربائي، حيث نواصل تنفيذ استراتيجيتنا لتمكين العملاء من خوض تجربة امتلاك سيارة كهربائية".
ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية: سلّمت أودي أكثر من 178.000 سيارة كهربائية بالكامل جديدة للعملاء في العام 2023 (بارتفاع يزيد عن 51%). وقد تزايد الطلب على سيارة Q4 e-tron بشكل كبير (ارتفاع بنسبة أعلى من 112%). وستواصل أودي التركيز على تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية في العام 2024، لا سيما من خلال العرض العالمي الأول لسيارة Q6 e-tron في نهاية الربع الأول من العام الحالي والذي سيشهد أيضاً استعراض المنصة الكهربائية المبتكرة (PPE) التي تم تطويرها خصيصاً للسيارات الكهربائية. كما سيتم إطلاق المزيد من الطرازات بعد سيارة Q6 e-tron.
وبفضل تحسّن سلاسل التوريد جزئياً، تمكنت أودي من تلبية الطلب المتزايد على سياراتها في العام الماضي بشكل أفضل، حيث حققت سيارات Q5 (بيع منها 332,000 سيارة) وA6 (بيع منها 267,000 سيارة) وA4 (بيع منها 237,000 سيارة) مبيعات كبيرة، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية بالكامل التي تنتجها العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع. وسلّمت أودي سبورت للعملاء حوالي 48.000 سيارة جديدة فائقة الأداء في جميع أنحاء العالم بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.
وحققت مبيعات أودي في الشرق الأوسط أرقاماً كبيرة في العام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 6% على أساس سنوي، وواصلت سيارة Q5 هيمنتها على السوق وحققت مبيعات قياسية بنسبة 17% من إجمالي مبيعات أودي في المنطقة. وتعكس مبيعات السيارات الكهربائية المتزايدة في الشرق الأوسط التزام أودي بالتنقل الكهربائي، حيث تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية التوقعات محققة زيادة بنسبة 73% مقارنة بالعام 2022 بفضل سيارة e-tron GT التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 61%، ما يشير إلى إقبال العملاء الكبير على السيارات الكهربائية فائقة الأداء. كما حققت شركة أودي سبورت أكبر مبيعات سنوية لها على الإطلاق في الشرق الأوسط في العام 2023، بما في ذلك طرازات S والتي حققت مبيعاتها رقماً قياسياً بزيادة بلغت 13% من إجمالي مبيعات الشركة.
وقال رينيه كونيبيرج، المدير العام لشركة أودي الشرق الأوسط: "تمكنت أودي من تعزيز مبيعاتها في الشرق الأوسط في العام الماضي بفضل الجهود الكبيرة لشركائنا وتركيزنا على تحسين تجربة العملاء وخدمات ما بعد البيع للارتقاء بأدائنا، مما ساهم بمواصلة تحسين نتائجنا منذ العام الماضي. وتشهد مبيعات السيارات الكهربائية زيادة كبيرة في المنطقة، لا سيما سيارات Q5 وسيارات أودي سبورت. ونركز على الارتقاء بأدائنا وزيادة مبيعاتنا وسنعتمد على هذا النجاح لتعزيز أعمالنا في عام 2024".
السيارات الجديدة التي سلّمتها أودي للعملاء المجموع
التغيّر مقارنة بعام 2022 2022 2023
أكثر من 17.4% 1.614.231 1.895.240 عالمياً
أكثر من 19.7% 624.498 747.619 أوروبا
أكثر من 17.4% 214.678 252.060 - ألمانيا
أكثر من 24.8% 110.193 137.489 - المملكة المتحدة
أكثر من 12.9% 44.098 49.803 - فرنسا
أكثر من 19.1% 55.889 66.578 - إيطاليا
أكثر من 15.7% 35.245 40.761 - إسبانيا (مع جزر الكناري)
أكثر من 22.3% 186.875 228.550 الولايات المتحدة
أكثر من 32.3% 9.905 13.109 المكسيك
أكثر من 18.9% 5.587 6.642 البرازيل
أكثر من 13.5% 642.548 729.042 الصين (البر الرئيسي مع هونغ كونغ)
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