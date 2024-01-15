معرض "إيكرس 2024" ينطلق الأربعاء بمشاركة أكثر من 93 شركة عقارية

(MENAFN
- Al Madar Communications) الشارقة، يناير 2024
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ينطلق في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 17 يناير الحالي بمركز إكسبو الشارقة، الدورة الجديدة من معرض الشارقة العقاري –"إيكرس 2024" والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري.
ويعد المعرض ملتقى تفاعلياً، ومنصة يجتمع تحت سقفها جميع الأطراف والجهات العاملة في السوق العقاري لعرض أحدث المشاريع والفرص العقارية والاستثمارية، وعقد الصفقات، وتبادل الآراء والاقتراحات والخبرات حول تطوير مستوى السوق العقاري في الإمارة والدولة، والارتقاء به لمواصلة ازدهاره باعتباره قطاعاً محوريا للاقتصاد.
ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 93 شركة ومطور عقاري من داخل وخارج الدولة، يعرضون أكثر من 372 مشروعاً عقارياً تتنوع بين مشاريع من مختلف إمارات الدولة، إضافة لمشاريع من سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجورجيا، وجمهورية مصر العربية، وتركيا، والمغرب إلى جانب العروض الحصرية التي ينفرد بها المعرض، والخصومات والتسهيلات بالدفع من المطور مباشرة يقدمها كبار المطورين العقاريين، وشركات الوساطة العقارية خلال فترة المعرض. وقد زادت مساحة المعرض هذا العام بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لاستيعاب زيادة الطلب من الشركات الراغبة بالمشاركة بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض العام الماضي.
كما سيسهم قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الخاص بتخفيض رسوم تسجيل المعاملات العقارية للمشاريع في إمارة الشارقة والتي ستنفذ خلال أيام المعرض فقط، لتصبح رسوم البيع 0.5% على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات المختلفة 2%، بشكل واضح في زيادة نسبة الإقبال على المعرض واستقطاب عدد أكبر من الزوار والمستثمرين، كما أنه ساهم في تحفيز المطورين على عرض أحدث وأهم المشاريع الجديدة في المعرض حيث يعد القرار أحد المبادرات التي تدعم مجتمع الأعمال، وتعزز دوره في الميدان الاقتصادي وتشجع الاستثمار.
ويتوقع أن يشهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات، وإبرام الشراكات والصفقات العقارية والاستثمارية التي يزخر بها المعرض، ويضم إيكرس 2024 عدداً كبيراً من المشاريع الجديدة التي تطرح لأول مرة من داخل وخارج الإمارات، بهدف الوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء الجادين ورجال الأعمال ممن يبحثون عن صفقات عقارية، وفرص استثمارية مجدية، كما يوفر المعرض فرصة فريدة من نوعها لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري للالتقاء والتفاعل وتبادل الخبرات والرؤى.
كما ينظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، بالتزامن مع معرض الشارقة العقاري –إيكرس الدورة الأولى لـ “ملتقى التحكيم العمراني" والذي يهدف إلى تعريف المستثمرين والموردين والمقاولين ومزودي الخدمات بمختلف أنواعها بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ودوره الريادي في خدمة القطاعات الاقتصادية. ويضم الملتقى جلستين حواريتين، تناقش الجلسة الأولى التي تقام تحت عنوان "دور التحكيم في دعم التنمية الاقتصادية"، مفهوم التنمية الاقتصادية، والشروط التي تحفظ الاستثمار، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات أو المشكلات القانونية، ودور وخدمات مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" في هذه القضايا. أما الجلسة الثانية، فتقام تحت عنوان "دور التحكيم في قطاع البناء"، وتناقش الجلسة عقود البناء والتشييد، ومراجعة عقد المقاول والبنود التي تحفظ حق المستثمر، إلى جانب تعريف الحضور بإجراءات مركز "تحكيم". ويشارك في الجلستين عدد من الخبراء والمحكمين المختصين المشهود لهم بالخبرة الواسعة في هذا المجال.
ويوفر المعرض هذه العام جدولاً حافلاً بالفعاليات التوعوية والتثقيفية المصاحبة، وبرنامجاً متكاملاً من الدورات التدريبية وورش العمل المجانية والجلسات الحوارية المتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث ستتناول هذه الدورات والورش عدداً من المحاور التي تحظى بإقبال الجمهور، ومن أهمها أسس التسويق العقاري، وكيفية اقتناص الفرص في السوق العقاري، وأهم التشريعات والأنظمة للتملك في إمارة الشارقة، وأحدث التقنيات المستخدمة في المجال العقاري، وأساسيات التميز في المبيعات والإدارة المالية والاستثمار والعقود الإنشائية، وغيرها الكثير من الموضوعات التي تهم العاملين والمهتمين بالشأن العقاري.
ويحظى المعرض برعاية رسمية من "دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة" و"دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة" و"بلدية مدينة الشارقة" و"دائرة إسكان الشارقة" ورعاية إعلامية من "هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون" و"مجلة ذا فايننشال وورلد"، ورعاية أكاديمية من "معهد خبراء الابتكار العقاري" و"معهد ثينك بروب العقاري" ورعاية إعلانية من "سايت جلوبال" ودعم من "مركز إكسبو الشارقة" مستضيف الحدث.
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