أكثر من 60 فنانًا يحيون مهرجان "بلد بيست" في جدة التاريخية

(MENAFN
- JUMMAR PR) أعلنت مدل بيست، شركة الترفيه الموسيقي الرائدة في المملكة العربية السعودية، قائمة مثيرة من النجوم السعوديين والعرب والعالميين المشاركين في النسخة الثانية من المهرجان الموسيقي "بلد بيست" وذلك قبل ثلاثة أيام من انطلاق الفعالية على أربعة مسارح وسط الأجواء التراثية لحي البلد التاريخي بمدينة جدة وبمشاركة أكثر من 60 فناناً وفنانة من ألمع الموسيقيين.
وتضم قائمة المشاركين عدداً من أبرز النجوم والنجمات المحليين الذين أعادوا تشكيل مشهد التنسيق الموسيقي في المملكة مثل "مَايند وير" ودُرَر و"بيردبيرسون" و"كوزميكات" بجانب بالو وثيرتي ثري وهاي فاي ودِش دَاش وشيلز.
كما يشهد المهرجان المميز مشاركة النجم السوداني/ السعودي المولد دافن شي وفرقة الروك المصرية "كايروكي" ونُوريه وشَاولين ودي جي ڤِيڤَا وسول ولُوش وشَارك و"جازي سبا ساوندز" و"ستيت اوف كوالا" ولافتا ومِيشا ومحمد السهلي وأي جي وبيست وكالي بي ونورا وموزيز و"هاتس اند كلابس" و"ڤاينل مود" وسُولسكين و"إبز" و"أ.ز.م" وڤَاروو وانمارز ومي وزينه وماجد.
كما يشارك في فعاليات مهرجان "بلد بيست" نخبة من النجوم العالميين مثل ثنائي موسيقى التكنو "أمونج تريز" المكون من "أندريه بوشكاريف" و"إيلي فيرفيين" وكذلك المغنية الحاصلة على جائزة الإيمي "بيبي ريكسا" والمغنية "لا فلور" والمغني "تاي دولا ساين" والمغني "أوكسيليد" وفنان الراب "رس" ومجموعة "ميجور ليزر ساوندسيستم" ومجموعة "ميجور ليج دي جيز" وفرقة الهيب هوب الشهيرة "وو تانج كلان". كما سيضم مهرجان "بلد بيست" نخبة من نجوم الدي جي ومنسقي الموسيقى مثل "دي جي جاستن" و"دي جي سنيك" و"سيث تروكسلر" و"ريكاردو فيلالوبوس" و"لوكو دايس" و"لوتشيانو" و"كلابتون" و"كارلو" و"ديجبي" و"إدوارد" و"إيلي براون" و" چنجل" و"سامي دي".
وتقام حفلات المهرجان الموسيقي في جدة التاريخية على أربعة مسارح متنوعة ومع إقامة المهرجان في حي البلد التاريخي النابض بتاريخ مدينة جدة وتراثها الأصيل، كأحد المواقع المسجلة على قائمة اليونسكو، ستكون فقرات "فنون البلد" رحلة فنية مبدعة تجمع عراقة وروح الماضي مع إبداعات وفنون الحاضر، لتتمازج فيها الأجواء التاريخية مع أحدث عروض الإضاءات المبهرة والفنون البصرية.
يذكر أنه وحرصاً من مدل بيست على سلامة واستدامة الآثار التاريخية في جدة القديمة، قامت الشركة بإجراء اختبارات للصوت وآثاره في كافة ساحات جدة القديمة، واختيار الأماكن التي تضمن عدم تأثر أي من المباني التاريخية بالحفلات وترددات الصوت.
وتأتي حفلات بلد بيست في قلب جدة امتداداً لجهود مدل بيست في اختيار مواقع فريدة لحفلاتها تضفي عليها مزيدا من أجواء الإثارة ومتعة الاكتشاف، مثل فعالية "كوكب" في العلا تحت النجوم والجبال الصخرية، وفاعلية "عرقة" التي تحول خلالها مبنى مهجور إلى ساحة للرقص، وفعالية "تحلية" التي أعادت إحياء محطة التحلية في جدة وجعلتها ساحة تنبض بالأضواء والموسيقى، و"بلد سوشيل" في بيت زينل التي دمجت بين أجواء الموسيقى ومناظر جدة العتيقة وفعالية "فوق" على سطح مركز عبدالله المالي في الرياض.
تتوفّر التذاكر ضمن فئتين رئيسيتين هما فئة التذاكر العامة، والتي توفر لك الدخول للمسارح الموسيقية وسوق البلد وفئة تذاكر الفي أي بي التي تتيح لك الدخول إلى المكان المخصص لكم لمشاهدة العروض والاستمتاع بأطيب المأكولات وزيارة لاونج البلد التاريخي، المزيد من المعلومات والتفاصيل حول التذاكر عبر الموقع الإلكتروني هنا.
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