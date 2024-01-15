جامعة الإمارات تدعم التقدم العلمي والبحثي بتمويل 132 مشروعاً بحثياً يُعزّز الابتكار والتطوير

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: في خطوة رائدة نحو دعم التقدم العلمي والتطور الأكاديمي، أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا مع بداية عام 2024، عن تمويل 132 مشروعاً بحثياً متنوعاً في جميع التخصصات العلمية في الجامعة، بهدف دعم الباحثين في استكشاف مواضيع مُبتكرة وحلّ التحديات الحديثة التي تواجه المجتمع.
وأوضح الدكتور أحمد مراد- النائب المشارك للبحث العلمي بأن هذه الخطوة تعكس التزام جامعة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز البحث العلمي والابتكار وتقديم دعم قوي للمجتمع البحثي. كما ويأتي هذا في سياق الجهود المستمرة لرفع مستوى التعليم العالي وتعزيز الابتكار والاستدامة في الدولة وذلك ضمن استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار (2023-2026).
وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أن الجامعة تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي من خلال هذه المشاريع البحثية والتي تخدم قطاعات حيوية مجتمعية هامة، حيث يتوقع أن تُسهم النتائج في تحسين الابتكار والتنمية في المنطقة. كما تشجع الجامعة على التفاعل الاجتماعي والاقتصادي من خلال الأبحاث التي تعالج قضايا هامة وتُسهم في تحسين جودة الحياة،
وأكد على أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز استراتيجية الجامعة الطموحة نحو بناء مجتمع علمي قوي ومستدام من خلال زيادة الإنتاجية البحثية بواسطة النشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع، حيث يعزز الاستثمار في البحث العلمي قدرات الباحثين ويُسهم في تقديم حلول فعّالة للتحديات المعاصرة.
وأضاف: "إن تمويل المشاريع البحثية المختلفة والتي يبلغ عددها 132 مشروعاً بحثياً تتوزع على النحو التالي: 38 مشروعاً بحثياً في برنامج البحوث المتقدمة، و24 مشروعاً بحثياً في برنامج الأبحاث الاستراتيجية، و48 مشروعاً بحثياً في برنامج المنح البحثية لأعضاء التدريس الجدد و17 مشروعاً بحثياً في برنامج الأبحاث المشتركة مع الجامعات الآسيوية AUA، و5 مشاريع بحثية في برنامج زمالة جامعة الإمارات ما بعد الدكتوراه للعمل المناخي."
فيما تتوزع المشاريع البحثية حسب الكلية على النحو التالي: 29 مشروعاً بحثياً لكلية العلوم، 37 مشروعاً بحثياً لكلية الهندسة، 20 مشروعاً بحثياً لكلية الطب والعلوم الصحية، 11 مشروعاً بحثياً لكلية الزراعة والطب البيطري، 12 مشروعاً لكلية تقنية المعلومات، 8 مشاريع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و10 مشاريع بحثية لكلية الإدارة والاقتصاد، و4 مشاريع بحثية لكلية التربية، ومشروع بحثي لكلية القانون.
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