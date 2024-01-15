استاد المدينة التعليمية يستقبل آلاف المشجعين لحضور منافسات كأس آسيا

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر 15 يناير 2024: استقبل استاد المدينة التعليمية الآلاف من مشجعي كرة القدم لحضور مباراة جمعت بين منتخبي فلسطين وإيران ضمن منافسات كأس آسيا AFC قطر 2023™ يوم الأحد.
أتيحت الفرصة للجماهير للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية أثناء توجههم إلى الاستاد، وتضمنت عروضًا موسيقية، ومعرضًا فنيًا عن فلسطين، وجدارًا للخط العربي، وألعاب كرة قدم، وغرف المساعدة الحسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ستجمع المباراة القادمة على أرض استاد المدينة التعليمية منتخبي العراق واليابان، وذلك يوم 19 يناير في تمام الساعة 2.30 ظهرًا، حيث ستنطلق الأنشطة قبل بدأ المباراة بثلاث ساعات.
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