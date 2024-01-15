سيارة ’إم جي Cyberster‘ الرياضية الكهربائية ستزور الشرق الأوسط للمرّة الأولى

(MENAFN
- Performance Communications) الشرق الأوسط، 15 يناير 2024 – أعلنت ’إم جي موتور‘ (MG Motor) أن طرازها المرتقَب بشوق كبير والمعروف باسم Cyberster سيظهر للمرّة الأولى في الشرق الأوسط خلال يناير الجاري، وذلك مع قيامه برحلة في المنطقة كجزء من جولة قيادة فريدة عابرة للقارّات للاحتفال بالذكرى السنوية المئة للعلامة التجارية.
تم استلهام Cyberster من طراز MGB الكلاسيكي الشهير لدى العلامة التجارية بريطانية المنشأ، وهي تتضمّن أحدث التقنيات في عالم السيارات مع خصائص مبتكَرة بمجال التحوُّل الكهربائي. وزيارة السيارة إلى المنطقة كجزء من هذه الفعالية المميّزة تعبّر عن التزام ’إم جي‘ القوي تجاه الشرق الأوسط.
وتشكّل جولة سيارة Cyberster الرياضية مبادَرة بارزة ضمن احتفالات ’إم جي‘ بذكراها السنوية المئة. وهي تُعدّ تكريماً لتراث ’إم جي‘ الغني وأصولها العريقة التي تعود إلى 100 سنة، والتي قامت خلالها العلامة التجارية بكسب سمعة مميّزة من ناحية التميُّز والابتكار بعالم السيارات.
تُعتبَر ’إم جي Cyberster‘ السيارة الرياضية الكهربائية بالكامل ذات البابين الرائدة من العلامة التجارية، وهي بمثابة جمع مثالي بين التصميم المستقبلي والأداء المبهر. ويتألّق تصميمها الجمالي المستوحى بفضل التعاون المشترَك بين استوديو التصميم التابع للشركة في لندن و’مركز سايك للتصميم‘ (SAIC Design Centre) في شنغهاي. وتمتلك ’إم جي Cyberster‘ مقدِّمة منخفضة فريدة ورفارف خلفية منحنية، إضافة إلى الأبواب الملفتة التي ترتفع للأعلى عند فتحها والمؤخّرة المشطوبة. ومن ناحية الطاقة والأداء، فإن ’إم جي Cyberster‘ متوفرة بطراز ذي مولِّد مفرَد مع بطارية بسعة 64 كيولوواط/س أو طراز بمولِّد مزدوج مع بطارية بسعة 77 كيلوواط/س. ويُمكِن للطراز الأعلى طاقة التسارُع من 0 إلى 100 كلم/س بغضون 3.2 ثواني.
يتولّى قيادة ’إم جي Cyberster‘ في جولتها التوأم روس وهوغو تارنر المعروف بعالم المغامَرات المحترفة. ولقد انطلقت السيارة برحلتها من على جسر وستمينستر في لندن بالمملكة المتحدة باتجاه شنغهاي الصينية في سبتمبر 2023. الجدير ذكره أن التوأم قام بكثير من المغامَرات البارزة، منها الإبحار في قارب تجديف عبر المحيط الأطلسي وقطع الغطاء الجليدي في غرينلاند، وهما الآن يسعيان لإضافة جوهرة جديدة إلى تاج إنجازاتهما المبهرة عبر القيام بهذه الرحلة الفريدة.
ولقد علّق روس تارنر على هذا بالقول: "تتمحور مهمّتنا حول استكشاف العالم لأجل هدف محدَّد ومزيد من الابتكار. وتشكّل زيارتنا عبر Cyberster إلى عدّة دول في الشرق الأوسط فصلاً مشوّقاً ضمن قصّة هذه الرحلة البرّية الدولية التي نقطع خلالها مسافة 10,000 ميل. ونحن متحمّسون لمشارَكة هذه التجربة مع المجتمَعات المختلفة وجميع عشّاق العلامة التجارية والمتابعين لها، والمساعَدة بإطلاق عصر جديد من الاستكشاف بمجال التحوُّل الكهربائي في قطاع السيارات." يُشار إلى أن مهمّة الأخوين تارنر تقوم على مساعَدة الناس في التعرُّف أكثر على عالم ’إم جي‘ الفريد من خلال التقنيات الجديدة والرحلات الاستكشافية الهادفة.
ستجول Cyberster في منطقة الشرق الأوسط بين 14 يناير و14 فبراير 2024، حيث تستكشف المعالم الثقافية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال رحلتها هذه. ويتضمّن جدول الرحلة محطّات توقُّف خاصّة عند معالم محلّية في مدن رئيسية بالمملكة العربية السعودية (الرياض وجدّة)، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة (دبي وأبوظبي) وعُمان.
حول هذا، قال توم لي، المدير التنفيذي لشركة ’إم جي موتور‘ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "سوف تُبيِّن رحلة ’إم جي Cyberster‘ في الشرق الأوسط مدى جهوزية المنطقة لتبنّي المركبات الكهربائية مع استفادتها من البُنية التحتية للشحن خلال رحلتها هذه. كما إنها ستشكّل محطّة بارزة ضمن احتفالات علامة ’إم جي‘ التجارية بذكراها السنوية المئة، بينما تسلّط الضوء على قدرات Cyberster المستلهَمة من التراث العريق وتُظهِرها بوضوح أمام المجتمَعات وعشّاق العلامة التجارية في كافة أنحاء المنطقة."
يحتلّ الشرق الأوسط موقعاً رئيسياً ضمن استراتيجية ’إم جي‘ الدولية الخاصّة بهذه الفعالية، ويؤكّد وصول ’إم جي Cyberster‘ على التزام العلامة التجارية الدائم بطرح حلول تنقُّل كهربائية حديثة ومتطوّرة في أسواق مختلفة حول العالم. وفي ظل قيادة ’إم جي Cyberster‘ لهذا التوجُّه، فإن العلامة التجارية، التي تفخر بتراثها الغني بمجال الابتكار والسيارات الرياضية ذات البابين، تسعى للوصول إلى مجتمَع دولي حيث يبرز في العالم التناغم القوي بين التقنية الكهربائية والمسؤولية البيئية.
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