معهد جامعة نيويورك أبوظبي يحتفل بالذكرى الخامسة عشر لتأسيسه ببرنامج متنوع من الفعاليات هذا الربيع

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- Hanover communications) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير 2024: يتصدر معهد جامعة نيويورك أبوظبي فعاليات موسم الربيع بسلسلة من المحاضرات والمؤتمرات حول مجموعة من مواضيع العلوم والفنون وعلم الاجتماع والتقنية وغيرها، في الذكرى الخامسة عشر لتأسيسه.
وفي تعليقه على سلسلة الفعاليات، قال موريس بومرانتز، المدير الأول للمعهد: "تتطلب القضايا المعقدة التي يشهدها عالمنا كالاحتباس الحراري وصعود الذكاء الاصطناعي، حلولاً معقدة تتطلب التعاون بين عدد من المجالات ووجهات النظر. نطمح إلى أن يصبح معهد جامعة نيويورك أبوظبي مركزاً للحوار وتبادل الآراء بين الخبراء الأكاديميين والعلماء وصناع القرار والفنانين وغيرهم من قادة الفكر، حيث يمكنهم مشاركة منظورهم حول مختلف المجالات مع الجمهور في عام 2024 وإلى ما بعد ذلك".
من أبرز فعاليات موسم الربيع نذكر "العزيمة: المثابرة برغم الصعاب" في 15 يناير، حيث يتناول عدد من الخبراء كيفية البدء بمشاريع صعبة لا يمكن التكهن بنجاحها.
وفي يوم 24 يناير، يتناول جيريمي واينستين، أستاذ العلوم السياسية ومدير عائلة فيشر لمركز الدراسات الدولية بجامعة ستانفورد، موضوع التداعيات غير المتوقعة لكفاءة التقنيات في محاضرة بعنوان "خلل فني: كيف أخفق قطاع التقنية وسبل تصحيح المسار". وفي السابع من شهر فبراير، يستضيف المعهد محاضرة بعنوان "توحيد الآمال: مسيرة معهد أفغانستان الوطني للموسيقى" تتناول التحولات التي مرت بها هذه المؤسسة التي باتت رمزاً للأمل ومقاومة الصعاب والحرية الفنية.
يعتبر معهد جامعة نيويورك أبوظبي مركزاً مزدهراً لمبادرات الأبحاث المبتكرة والابتكارات الفنية والتواصل المجتمعي. يعمل المعهد على دعم مؤتمرات الأبحاث وورش العمل وسلاسل الأفلام والمعارض، بالإضافة إلى تقييمها وتنظيمها، فيتناول بذلك مختلف القضايا ذات الأبعاد المحلية والإقليمية والعالمية.
يرجى الاطلاع على البرنامج أدناه وزيارة موقع المعهد لمزيد من المعلومات.
المؤتمر الشتائي لمعهد العلوم الاجتماعية المحوسبة
19-8 يناير
حرم جامعة نيويورك أبوظبي (بدعوة خاصة)
من تنظيم: بدور الشبلي، أستاذة مساعدة في العلوم الاجتماعية المحوسبة في جامعة نيويورك أبوظبي، كينغا ماكوفي، أستاذة مساعدة في الأبحاث الاجتماعية والسياسة العامة في جامعة نيويورك أبوظبي
إيقاعات الكون
9 يناير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، حرم جامعة نيويورك أبوظبي
المتحدث: ستيفون ألكساندر، أستاذ الفيزياء في جامعة براون
الشرق الأوسط والمنهجية السياسية في آسيا 2024
12-11 يناير
حرم جامعة نيويورك أبوظبي (بدعوة خاصة)
قائمة المتحدثين
المعيارية والمنطق
17-15 يناير
حرم جامعة نيويورك أبوظبي (بدعوة خاصة)
من تنظيم: ماثيو سلفرستين، أستاذ مشارك في الفلسفة في شبكة جامعة نيويورك العالمية بجامعة نيويورك أبوظبي،
سارة بول، أستاذة مساعدة في الفلسفة في جامعة نيويورك أبوظبي
العزيمة: المثابرة برغم الصعاب
15 يناير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، حرم جامعة نيويورك أبوظبي
المتحدثين: جينيفر مورتون، أستاذة مشاركة في الفلسفة في شبكة جامعة نيويورك العالمية بجامعة نيويورك أبوظبي،
سارة بول، أستاذة مساعدة في الفلسفة في جامعة نيويورك أبوظبي
المؤتمر الشتائي لمعهد الإنسانيات المحوسبة 2024
18-16 يناير
حرم جامعة نيويورك أبوظبي (بدعوة خاصة)
من تنظيم: ديفيد ريزلي، أستاذ مشارك في الإنسانيات المحوسبة في جامعة نيويورك أبوظبي،
بيث راسل،مديرة مشاركة لخدمات واستراتيجية الأبحاث، رئيسة مشاركة لخدمات المكتبة الأكاديمية للإنسانيات في جامعة نيويورك أبوظبي
التمثيل الأيقوني
24-22 يناير
حرم جامعة نيويورك أبوظبي (بدعوة خاصة)
من تنظيم: غابرييل رابين، رئيس برنامج الفلسفة وأستاذ مساعد في الفلسفة في شبكة جامعة نيويورك العالمية بجامعة نيويورك أبوظبي
خلل فني: كيف أخفق قطاع التقنية وسبل تصحيح المسار
24 يناير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، حرم جامعة نيويورك أبوظبي
المتحدث: جيريمي واينستين، أستاذ العلوم السياسية ومدير عائلة فيشر لمركز الدراسات الدولية بجامعة ستانفورد
تشفير شكل المخلوقات
25 يناير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، حرم جامعة نيويورك أبوظبي
المتحدث: توماس ليكوي، الكلية الفرنسية في باريس ومركز الأحياء التطورية في مارسيليا- تورينغ للأنظمة الحيوية في جامعة أيه-مارسيليا
مواد البناء الناشئة: تجاه مستقبل حضري مستدام ومقاوم
2-1 فبراير
حرم جامعة نيويورك أبوظبي (بدعوة خاصة)
من تنظيم: كمال تشيليك، أستاذ مساعد في الهندسة المدنية والحضرية بجامعة نيويورك أبوظبي
مؤتمر جمعية الكيمياء الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
7-4 فبراير
حرم جامعة نيويورك أبوظبي (بدعوة خاصة)
قائمة الفعاليات
شيهان كاروناتيلاكا: الكتابة عبر الحدود
5 فبراير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، حرم جامعة نيويورك أبوظبي
المتحدث: شيهان كاروناتيلاكا، الحائز على جائزة "بوكر" لعام 2022 ومؤلف كتاب "الأقمار السبع لمالي المايدا"
توحيد الآمال: مسيرة معهد أفغانستان الوطني للموسيقى
7 فبراير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، حرم جامعة نيويورك أبوظبي
المتحدث: د. احمد ناصر سرمست، المؤسس والمدير لمركز أفغانستان الوطني للموسيقى، الحائز على جائزة اليونسكو السنوية الثانية لإنقاذ التراث الثقافي وجائزة المجلس العالمي لحقوق الموسيقى وجائزة دافيد تشاو للأعمال الإنسانية
مواجهة التغيرات البيئية في آسيا
20-19 فبراير، 6:30-8 مساء
مركز المؤتمرات، حرم جامعة نيويورك أبوظبي
المتحدث: مارك سويسلوكي، العميد المشارك لتطوير الأبحاث والأساتذة بقسم الفنون والانسانيات، أستاذ مشارك في التاريخ، جامعة نيويورك أبوظبي
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