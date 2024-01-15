أمريكية الشارقة ترحب بطلبتها الجدد خلال أسبوعها التعريفي لفصل ربيع 2023

(MENAFN
- American University Of Sharjah ) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 15 يناير 2024 — لطالما حملت بداية العام الدراسي الجامعي بالنسبة لطلبة السنة الأول في طياتها مشاعر متنوعة تمتزج فيها الحماسة والتشويق أمام الحصول على الاستقلالية وتكوين صداقات جديدة والاقبال على استكشافات أكاديمية، بمشاعر التوتر وهم يأخذون أولى خطواتهم في عالم جديد يمتاز بتوقعات أكاديمية عالية ومشهد اجتماعي طلابي متنوع الثقافات. وإدراكًا منها لأهمية هذه الفترة التحويلية من حياة الطلبة، تعمل الجامعة الأمريكية في الشارقة على تنظيم أسبوع تعريفي إلزامي لطلبتها الجدد مع بداية كل فصل دراسي لمساعدتهم في الحصول على أفضل بداية لتجربتهم الجامعية. وقد بدأت الجامعة الأمريكية في الشارقة أنشطتها التعريفية لفصل ربيع 2023 بلقاء ترحيبي نظمته لطلبة البكالوريوس الجدد وأهاليهم في 14 يناير قدمت خلاله لمحة عامة عن الحياة الأكاديمية والطلابية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وهو لقاء يسبق بداية الأسبوع التعريفي في الجامعة والمليء بالأنشطة في الفترة من 15 إلى 22 يناير.
ويقدم الأسبوع التعريفي لطلبة البكالوريوس الجدد كل ما يحتاجون لمعرفته لبدء حياتهم الجامعية بدءًا من استكشاف الحرم الجامعي وحضور جلسات المعلومات حيث يلتقي التعلم بالمتعة إلى أخذ أولى خطواتهم في رحلتهم الأكاديمية الجديدة والتسجيل في الفصول الدراسية، والتواصل مع القادة الأقران، والاستمتاع بالأنشطة التي بنظمها المجلس الطلابي في الجامعة الأمريكية في الشارقة. كما يمكن للطلبة زيارة مركز الخدمات الموحد للحصول على كافة الخدمات الإدارية بالجامعة في مكان واحد ولقاء ممثلي مكاتب الجامعة التي تدير مختلف الخدمات مثل المواصلات وحسابات الطلبة والسكن الطلابي والمنح المالية والدراسية وغيرها. كما يمكن للطلبة الجدد أيضًا الاستفادة من برامج الدعم المتميزة في الجامعة مثل برنامج تجربة سنة أولى جامعة، ومركز الدعم الأكاديمي، وبرنامج القادة الأقران في الجامعة الأمريكية في الشارقة، خاصة وأن قادة الأقران لا يقدمون التوجيه والإرشاد للطلبة الجدد فحسب، بل هم أفضل دليل وصديق لمساعدة الطلبة على اكتشاف جميع مناحي الحياة في الحرم الجامعي.
وقال علي الشحيمي، الرئيس التنفيذي لمكتب الاستقطاب والقبول في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "لا يقتصر برنامجنا التعريفي المصمم بعناية على تعريف الطلبة على سياسات الجامعة فحسب، بل يعرفهم بالخدمات التي تقدمها الجامعة وبالأنشطة اللامنهجية والمجتمع الطلابي النابض بالحياة في حرمها. يسمح الأسبوع التعريفي أيضًا للطلبة الجدد لقاء القادة الأقران والانخراط في المنظمات والأندية الطلابية. يمثل طلبة الجامعة نحو 90 جنسية، ونحن نحب الاحتفال بالتنوع وتعزيز التسامح وبناء الاحترام. فنحن نؤمن أن ما نقدمه في الجامعة الأمريكية في الشارقة ليس مجرد تعليم، بل تجربة حياة".
كما تنظم الجامعة الأمريكية في الشارقة يومًا تعريفيًا خاصًا في حرمها الجامعي لطلبة الدراسات العليا الجدد في 17 يناير، يلتقون خلاله بممثلين عن كلياتهم، والذي يتيح لهم أيضًا فرصة التواصل مع زملائهم والتعرف على خدمات الدعم المختلفة المتاحة لهم.
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