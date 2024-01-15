إصابة 18 ضابطا وجنديا إسرائيليا بغزة خلال 24 ساعة

إصابة 18 ضابطا وجنديا إسرائيليا بغزة خلال 24 ساعة
التاريخ
1/15/2024 8:11:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي إصابة 18 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبلغت حصيلة قتلى جيش الاحتلال 522 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة إن عدد قتلاه أكبر من الرقم المعلن بكثير.
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