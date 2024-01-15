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الاستهلاكية المدنية: لن نرفع أسعار السلع حتى حزيران المقبل

1/15/2024 8:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة المدنية، سلمان القضاة، إن المؤسسة حريصة على توفير مخزون استراتيجي، من جميع الأصناف خاصة الأساسية، كالسكر والأرز والزيوت النباتية والحليب المجفف، بأقل الأسعار، وبجودة عالية، خاصة في شهر رمضان المبارك المقبل، انطلاقاً من توجيهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
وأكد القضاة، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك أي رفع لسعر أي سلعة داخل فروع المؤسسة الـ69 حتى حزيران المقبل.
ونوه إلى أن المخزون الاستراتيجي للمؤسسة من السلع الأساسية، يكفي لنحو 7 أشهر مقبلة، بالنظر إلى معدلات الاستهلاك الحالية، مشيراً إلى أن المؤسسة حازت على ثقة المستهلكين، وأثبتت قدرتها على تلبية احتياجاتهم في جميع الظروف، الاعتيادية والطارئة.
وقال إن المؤسسة تحصل على مخزونها من مصادر توريد موثوقة، وبكميات كبيرة، بأسعار منافسة، مما يمكنها من وضع هوامش ربح بسيطة، تغطي تكاليف الأصناف المشتراة.
وأضاف أن المؤسسة لا تسعى للحصول على الربح، كونها مؤسسة حكومية، بل تغطية تكاليف الأصناف المتاحة للمواطنين، بما يتناسب مع مختلف مستويات الدخل.
وأشار إلى أن المؤسسة لم تتأثر بالأحداث الجارية في مضيق باب المندب، من حيث تأخر التوريد أو ارتفاع الأسعار، موضحاً أن الموردين المتعاقد معهم، ملتزمون بالتوريد بنفس الأسعار المتفق عليها.
وأوضح القضاة أن أي تأخير محتمل في المستقبل، لن يحدث مشكلة، لوجود مخزون جيد من السلع.
ووجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمس الأحد، المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتوفير مخزون وافر وكاف لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك على الأقل، بصرف النظر عن ما سيتم تحمله من تكاليف مرتبطة بذلك.




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