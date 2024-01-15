الاستهلاكية المدنية: لن نرفع أسعار السلع حتى حزيران المقبل

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة المدنية، سلمان القضاة، إن المؤسسة حريصة على توفير مخزون استراتيجي، من جميع الأصناف خاصة الأساسية، كالسكر والأرز والزيوت النباتية والحليب المجفف، بأقل الأسعار، وبجودة عالية، خاصة في شهر رمضان المبارك المقبل، انطلاقاً من توجيهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
وأكد القضاة، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك أي رفع لسعر أي سلعة داخل فروع المؤسسة الـ69 حتى حزيران المقبل.
ونوه إلى أن المخزون الاستراتيجي للمؤسسة من السلع الأساسية، يكفي لنحو 7 أشهر مقبلة، بالنظر إلى معدلات الاستهلاك الحالية، مشيراً إلى أن المؤسسة حازت على ثقة المستهلكين، وأثبتت قدرتها على تلبية احتياجاتهم في جميع الظروف، الاعتيادية والطارئة.
وقال إن المؤسسة تحصل على مخزونها من مصادر توريد موثوقة، وبكميات كبيرة، بأسعار منافسة، مما يمكنها من وضع هوامش ربح بسيطة، تغطي تكاليف الأصناف المشتراة.
وأضاف أن المؤسسة لا تسعى للحصول على الربح، كونها مؤسسة حكومية، بل تغطية تكاليف الأصناف المتاحة للمواطنين، بما يتناسب مع مختلف مستويات الدخل.
وأشار إلى أن المؤسسة لم تتأثر بالأحداث الجارية في مضيق باب المندب، من حيث تأخر التوريد أو ارتفاع الأسعار، موضحاً أن الموردين المتعاقد معهم، ملتزمون بالتوريد بنفس الأسعار المتفق عليها.
وأوضح القضاة أن أي تأخير محتمل في المستقبل، لن يحدث مشكلة، لوجود مخزون جيد من السلع.
ووجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمس الأحد، المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتوفير مخزون وافر وكاف لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك على الأقل، بصرف النظر عن ما سيتم تحمله من تكاليف مرتبطة بذلك.
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