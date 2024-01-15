سوبر فينيسيوس.. ريال مدريد يفترس برشلونة في السعودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني، اليوم الأحد، بعد فوزه الكبير على غريمه برشلونة 4-1، على ملعب الأول بارك في السعودية، ضمن منافسات نهائي البطولة.
سجل أهداف "الملكي" فينيسيوس جونيور "هاتريك" في الدقائق 7 و10 و39، ورودريغو في الدقيقة 64.
وأحرز هدف برشلونة الوحيد من تسديدة صاروخية روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33.
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