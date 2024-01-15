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سوبر فينيسيوس.. ريال مدريد يفترس برشلونة في السعودية

1/15/2024 8:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني، اليوم الأحد، بعد فوزه الكبير على غريمه برشلونة 4-1، على ملعب الأول بارك في السعودية، ضمن منافسات نهائي البطولة.
سجل أهداف "الملكي" فينيسيوس جونيور "هاتريك" في الدقائق 7 و10 و39، ورودريغو في الدقيقة 64.
وأحرز هدف برشلونة الوحيد من تسديدة صاروخية روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33.

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