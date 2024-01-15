مدرب منتخب مصر يكشف سبب تعثر الفراعنة أمام موزمبيق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أرجع مدرب منتخب مصر، روي فيتوريا، سبب تعثر الفراعنة بنتيجة التعادل 2-2 أمام موزمبيق في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، إلى فقدان التركيز.وكاد المنتخب المصري أن يتعرض لخسارة مدوية قبل أن يمنحه نجمه وقائده محمد صلاح هدف التعادل 2-2 من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وتقاسم منتخب مصر، بطل إفريقيا 7 مرات (رقم قياسي) ومنتخب موزامبيق، الملقب بـ"أفاعي ألمامبا"، صدارة المجموعة الثانية بنقطة لكل منهما، قبل لقاء غانا والرأس الأخضر في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة موزمبيق "واجهنا فريقا جيدا وسريعا وفي أي وقت من الأوقات لم نقلل منه"، ملقيا باللوم على "فقدان التركيز".

وتابع "لابد أن نكون في قمة تركيزنا. فقدنا التركيز لدقائق قليلة فاستقبلنا هدفين".

وأكد المدرب البرتغالي أن منتخب مصر مازال يحتفظ بكامل حظوظه للتأهل للدور الثاني، رغم التعادل المخيب مع موزمبيق.

وفي الجولة الثانية، تلعب مصر مع غانا في 18 يناير الجاري، وموزمبيق مع الرأس الأخضر في 19 منه.

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