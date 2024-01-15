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خارجية النواب تبحث والسفير البلجيكي العلاقات الثنائية

1/15/2024 8:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، اليوم الاثنين، السفير البلجيكي لدى عمان، سيرج ديكشن، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
وثمن رئيس اللجنة النائب خلدون حينا، المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين، قائلًا إنها ترتكز على قاعدة صلبة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والعاهل البلجيكي لويس فليب، مؤكدًا أهمية تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات واستمرار التعاون الثنائي.
وأكد حرص الأردن الدائم على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية والاستثمارية مع بلجيكا، وأهمية زيادة الاستثمارات والتبادلات التجارية الثنائية، وبناء شراكات اقتصادية بين البلدين بمختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعرض حينا الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ومواقف الأردن الثابتة، بقيادة جلالة الملك، والتي تقوم على تكثيف جهود الدول الفاعلة، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما ستخلفه هذه الحرب من قتل للأبرياء ودمار وزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى عمليات تهريب المخدرات الشرسة التي يتعرض لها الأردن، عبر حدوده الشمالية.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه بلجيكا والاتحاد الأوروبي، للأردن، ودورهما في تأييد الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، فضلًا عن دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
من جانبهم، أكد النواب: عيد النعيمات، أسماء الرواحنة، سلامة البلوي، دينا البشير، عمر النبر، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.




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