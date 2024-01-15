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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1/15/2024 8:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 15-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، تتصدرها مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2023، ولقاء السنغال أمام جامبيا ويلتقي ماليزيا و الأردن في كاس أمم اسيا .
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

السنغال X جامبيا – 5 مساء - beIN Sports HD 2 Max
الكاميرون X غينيا – 8 مساء - beIN Sports HD 1 Max
الجزائر X أنجولا – 11 مساء - beIN Sports HD 2 Max
مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة

كوريا الجنوبية X البحرين – 2.30 ظهرًا - beIN ASIAN CUP 1
إندونيسيا X العراق – 5.30 مساء - beIN ASIAN CUP 2
ماليزيا X الأردن – 8.30 مساء - beIN ASIAN CUP 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتالانتا X فروسينوني – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري التركي

جالاتا سراي X قيصري سبور – 8 مساء
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

المقاولون العرب X الجونة – 4 مساء
الاتحاد السكندري X بلدية المحلة – 6 مساء

ملاعب

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