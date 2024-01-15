بايرن يعارض رغبة ريال مدريد بشأن موسيالا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طمأن كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، جماهير ناديه بشأن مستقبل نجم الفريق الشاب جمال موسيالا.
وينتهي عقد موسيالا مع بايرن، في صيف 2026، وسط أنباء تفيد برغبة ريال مدريد في ضمه.
وقال فرويند، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "سيكون من الرائع إبقاء موسيالا في بايرن لفترة طويلة جدا.. إنه لاعب مميز".
وأضاف: "نريده أن يكون أحد رموز النادي، وأن يبقى لفترة طويلة جدا".
وسافر بايرن ميونخ إلى البرتغال، لخوض معسكر خارجي، استعدادا لاستئناف النصف الثاني من الموسم.
ملاعب
MENAFN15012024000208011052ID1107721855
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.