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بايرن يعارض رغبة ريال مدريد بشأن موسيالا

1/15/2024 8:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طمأن كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، جماهير ناديه بشأن مستقبل نجم الفريق الشاب جمال موسيالا.
وينتهي عقد موسيالا مع بايرن، في صيف 2026، وسط أنباء تفيد برغبة ريال مدريد في ضمه.
وقال فرويند، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "سيكون من الرائع إبقاء موسيالا في بايرن لفترة طويلة جدا.. إنه لاعب مميز".
وأضاف: "نريده أن يكون أحد رموز النادي، وأن يبقى لفترة طويلة جدا".
وسافر بايرن ميونخ إلى البرتغال، لخوض معسكر خارجي، استعدادا لاستئناف النصف الثاني من الموسم.

ملاعب

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