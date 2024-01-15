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القنوات الناقلة لمباراة الاردن و ماليزيا اليوم

1/15/2024 8:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأردنية عن هوية القنوات الناقلة لمباراة الاردن اليوم ضد ماليزيا حيث يستعد منتخب الأردن للدخول في منافسات كأس أمم آسيا 2023 بقوة وتحفّز عندما يواجه منتخب ماليزيا في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة للبطولة.
يعتبر التاريخ حليفًا للمنتخب الأردني في مثل هذه المواجهات، حيث التقى الفريقين في خمس مرات سابقة، حقق فيها الأردن فوزًا في ثلاث مرات، فيما اكتفى اللقاء بالتعادل في مناسبتين. يظهر المنتخب الأردني في هذه المواجهات بأداء متميز، حيث لم تذق ماليزيا طعم الانتصار أمامه حتى الآن.
التاريخ الحافل بالنجاحات يزيد من ثقة الأردن، الذي يسعى للظهور بشكل قوي في اللقاء الافتتاحي ليكون ذلك حافزًا للفريق لبقية مشواره في البطولة الآسيوية. يسعى المنتخب الأردني لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في النسخة الحالية من البطولة، وذلك بتحقيق التقدم في المراحل النهائية والمنافسة على اللقب القاري.
القنوات الناقلة لمباراة الاردن اليوم
وبخصوص القنوات الناقلة لمباراة الاردن وماليزيا اليوم فستكون منقولة عبر :
اس اس سي سبورت 1 اتش دي بتعليق حاتم بطيشة.
بي ان سبورت اسيا اتش دي بتعليق حسن العيدروس.
ابو ظبي الرياضية اسيا 1 اتش دي.
دبي الرياضية اسيا اتش دي.
الكأس 1 اكسترا اتش دي بتعليق منتصر الازهري.
الكأس 2 اكسترا اتش دي بتعليق عبدالرحمن العبدالله.
الرابعة 1 اتش دي بتعليق مناف الحميداوي.
الرابعة 2 اتش دي بتعليق ادريس زيتوني.
SSC1 HD

ملاعب

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