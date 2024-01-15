القنوات الناقلة لمباراة الاردن و ماليزيا اليوم

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأردنية عن هوية القنوات الناقلة لمباراة الاردن اليوم ضد ماليزيا حيث يستعد منتخب الأردن للدخول في منافسات كأس أمم آسيا 2023 بقوة وتحفّز عندما يواجه منتخب ماليزيا في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة للبطولة.
يعتبر التاريخ حليفًا للمنتخب الأردني في مثل هذه المواجهات، حيث التقى الفريقين في خمس مرات سابقة، حقق فيها الأردن فوزًا في ثلاث مرات، فيما اكتفى اللقاء بالتعادل في مناسبتين. يظهر المنتخب الأردني في هذه المواجهات بأداء متميز، حيث لم تذق ماليزيا طعم الانتصار أمامه حتى الآن.
التاريخ الحافل بالنجاحات يزيد من ثقة الأردن، الذي يسعى للظهور بشكل قوي في اللقاء الافتتاحي ليكون ذلك حافزًا للفريق لبقية مشواره في البطولة الآسيوية. يسعى المنتخب الأردني لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في النسخة الحالية من البطولة، وذلك بتحقيق التقدم في المراحل النهائية والمنافسة على اللقب القاري.
القنوات الناقلة لمباراة الاردن اليوم
وبخصوص القنوات الناقلة لمباراة الاردن وماليزيا اليوم فستكون منقولة عبر :
اس اس سي سبورت 1 اتش دي بتعليق حاتم بطيشة.
بي ان سبورت اسيا اتش دي بتعليق حسن العيدروس.
ابو ظبي الرياضية اسيا 1 اتش دي.
دبي الرياضية اسيا اتش دي.
الكأس 1 اكسترا اتش دي بتعليق منتصر الازهري.
الكأس 2 اكسترا اتش دي بتعليق عبدالرحمن العبدالله.
الرابعة 1 اتش دي بتعليق مناف الحميداوي.
الرابعة 2 اتش دي بتعليق ادريس زيتوني.
SSC1 HD
ملاعب
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