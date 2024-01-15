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عبد اللهيان لنظيره الأمريكي: الحل ليس في الحرب

1/15/2024 8:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى نظيره الأمريكي مشددا على أن "الحل ليس في الحرب".
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار، قال عبد اللهيان: "لا يمكن لأمريكا أن تخلق داعش في المنطقة وتدعي محاربة الإرهاب. ولا يمكن لأمريكا أن تقف إلى جانب إسرائيل بكل قواها وتشارك في إبادة آلاف المدنيين وفي الوقت ذاته تدعو الآخرين إلى ضبط النفس والصمت".


وشدد على أنه "لا يمكن لأمريكا أن تتحدث عن عدم رغبتها في توسيع نطاق الحرب في المنطقة وتبعث لنا وللآخرين رسائل تدعو إلى ضبط النفس وهي ترفع التوتر في البحر الأحمر وتشن الهجوم على اليمن".


وتوجه إلى نظيره الأمريكي قائلا: "بصوت عال أقول لبلينكن الحل ليس في الحرب، قبل 100 يوم قلنا لكم لا تلوثو أياديكم بدماء أهل غزة، ولا تربطوا مصيركم بـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو المنتهية صلاحيته".

RT

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