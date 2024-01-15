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الدفاع الروسية: يجري الإعداد لتوقيع معاهدة كبيرة بين روسيا وإيران

1/15/2024 8:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه يجري الإعداد للتوقيع على معاهدة كبيرة بين روسيا وإيران، تتم فيها الإشارة إلى الاحترام المتبادل غير المشروط لسيادة كل منهما ووحدة أراضيهما.


وذكرت الوزارة، أنه تمت اليوم الاثنين محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الإيراني محمد أشتياني.
وقالت الوزارة في بيانها: "أكد الطرفان التزامهما بالمبادئ الأساسية للعلاقات الروسية- الإيرانية، بما في ذلك الاحترام غير المشروط لسيادة كل منهما وسلامة أراضي الدولتين، وهو ما سيتم تأكيده في المعاهدة الحكومية المشتركة الكبرى التي يجري الإعداد للتوقيع عليها بين روسيا وإيران".


وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المحادثة الهاتفية جرت في أجواء ودية، وأصبحت خطوة دورية جديدة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

RT

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