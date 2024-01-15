الدفاع الروسية: يجري الإعداد لتوقيع معاهدة كبيرة بين روسيا وإيران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه يجري الإعداد للتوقيع على معاهدة كبيرة بين روسيا وإيران، تتم فيها الإشارة إلى الاحترام المتبادل غير المشروط لسيادة كل منهما ووحدة أراضيهما.
وذكرت الوزارة، أنه تمت اليوم الاثنين محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الإيراني محمد أشتياني.
وقالت الوزارة في بيانها: "أكد الطرفان التزامهما بالمبادئ الأساسية للعلاقات الروسية- الإيرانية، بما في ذلك الاحترام غير المشروط لسيادة كل منهما وسلامة أراضي الدولتين، وهو ما سيتم تأكيده في المعاهدة الحكومية المشتركة الكبرى التي يجري الإعداد للتوقيع عليها بين روسيا وإيران".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المحادثة الهاتفية جرت في أجواء ودية، وأصبحت خطوة دورية جديدة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.
RT
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