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تأكد غياب لاعبي وست هام أمام بريستول سيتي

1/15/2024 8:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يغيب ثنائي وست هام، جارود بوين ولوكاس باكيتا، عن مواجهة بريستول سيتي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، في مباراة إعادة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن بوين تعرض لإصابة في الكاحل، بعدما افتتح التسجيل في المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل 1-1.
واضطر باكيتا لاعب الوسط، للخروج من المباراة في الدقيقة 14 بسبب إصابة في ربلة الساق، ولن يكون متاحا لخوض لقاء الغد.
وقال بيلي مكينلاي المدرب المساعد لوست هام، في مؤتمر صحفي "مباراة الغد سيغيب عنها لوكاس باكيتا وجارود بوين".
وأضاف "تعرضا لإصابتين في المباراة الأخيرة، وسنحدد موعد عودتهما للمباريات المقبلة بعد لقاء الغد".
وأكد "نفتقد لاعبين، ولذلك سيكون علينا إجراء بعض التعديلات في تشكيلة الفريق".
ويغيب عن وست هام بالفعل، المهاجم ميشيل أنطونيو، فيما يغيب أيضا محمد قدوس الذي يتواجد مع المنتخب الغاني في بطولة أمم أفريقيا.

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