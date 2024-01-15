صندوق النقد: الإقتصاد الأردني قد يتأثر بسبب استمرار الحرب على غزة

MENAFN - Amman Net) حذر صندوق النقد الدولي من احتمالية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على الأردن، مشيرا إلى أن استمرار الحرب لعام وأكثر مع اتساع نطاقها قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 2%.

وأشار في تقرير، إلى أن تداعيات الحرب على غزة "تعتمد على طولها وشدتها وتخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين"، موضحا أنه كلما طال أمد الحرب واتسع نطاقها، زاد تأثيرها على الاقتصاد الأردني.

وبيّن أنه في ظل السيناريو الأساسي المتمثل في احتواء الحرب، فإن من المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد الأردني "محدودا نسبيا"، نظرًا لقدرة الاقتصاد على الصمود، وتنوع مصادر الطاقة وإيرادات النقد الأجنبي، والاحتياطيات القوية.

وأشار إلى أن للحرب على غزة "تأثيرا سلبيا فوريا" على قطاع السياحة، ومع افتراض استمرار الحرب، فمن المتوقع أن يتراجع النمو في عامي 2023 و2024 إلى قرابة 2.6%، مقارنة بالتوقعات السابقة للنمو الذي كان فيها يقترب من 3% في عام 2024.

وأوضح أن التأثيرات الحالية تركز على قطاع السياحة، مع إلغاء الرحلات السياحية من دول ذات اقتصادات متقدمة، حيث يشكلون ثلث إيرادات السياحة، فيما "لم تتأثر روابط الطاقة والروابط التجارية الأخرى".

وأشار إلى أنه في حالة سيناريو الحرب الطويلة أو المتصاعدة، فإن "التدهور المحتمل" في ثقة المستثمرين والمستهلكين والانخفاض الكبير في إيرادات السياحة يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي، وتفاقم الأرصدة الخارجية والمالية، مما يؤدي إلى احتياجات تمويلية أكبر.

ورجح الصندوق أن يضعف هذا السيناريو الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد تصبح تلبية احتياجات التمويل صعبة، إذا أصبحت الظروف المالية العالمية أكثر تشددا أو تقلبا، في تقرير وصل "المملكة".

وأشار إلى أن الحرب الطويلة قد تؤثر في قدرة الأردن على الوصول إلى أسواق رأس المال، إلى جانب الأسواق الناشئة الحدودية الأخرى، ومن الممكن أن تنقطع إمدادات الطاقة أو تصبح أكثر كلفة.

وفي حال استمرار الحرب لمدة عام واتساع نطاقها، رجح الصندوق أن تكون النتائج الاقتصادية أسوأ بكثير جراء انقطاع محتمل لإمدادات الغاز الطبيعي والمياه، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض كبير في عائدات السياحة.

وقال الصندوق إنه من الممكن أن يتباطأ النمو إلى أقل من 2% مع هذا السيناريو، وسوف تتفاقم أرصدة المالية العامة والحساب الجاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام.

وأكد الصندوق أن على الأردن لتجنب تلك التداعيات، تنفيذ "تدابير طوارئ" للمساعدة في التعامل مع تأثير التدهور المحتمل للتوقعات بتخصيص مبلغ أكبر لصندوق الطوارئ في الميزانية، وتخفيض الإنفاق في مجالات ليست ذات أولوية، وإفساح المجال لمزيد من الدعم الاجتماعي.

وأوضح أن الحكومة في الأردن تسعى إلى حشد منح إضافية في الميزانية لتوفير وسيلة إضافية للتعامل مع أي صدمات جديدة.

المملكة