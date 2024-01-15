إصابة فتاة بجروح حرجة برصاص الاحتلال في دورا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيبت فتاة بجروح حرجة وشاب برصاص الاحتلال الحي والعشرات بالاختناق، اليوم الإثنين، خلال مواجهات في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت وزارة الصحة، بإصابة فتاة بجروح حرجة في الرأس، وأخرى لشاب في الفخد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال

البلدة بآلياتها العسكرية، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابتين بالرصاص الحي وإصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور أبو راس صاحب محل تجاري في المنطقة.



