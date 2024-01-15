إصابة فتاة بجروح حرجة برصاص الاحتلال في دورا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيبت فتاة بجروح حرجة وشاب برصاص الاحتلال الحي والعشرات بالاختناق، اليوم الإثنين، خلال مواجهات في بلدة دورا جنوب الخليل.
وأفادت وزارة الصحة، بإصابة فتاة بجروح حرجة في الرأس، وأخرى لشاب في الفخد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة.
واقتحمت قوات الاحتلال
البلدة بآلياتها العسكرية، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابتين بالرصاص الحي وإصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور أبو راس صاحب محل تجاري في المنطقة.
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