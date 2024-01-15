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استدعى تدخل الشرطة.. رد فعل طائش ضد بعثة غانا بعد الخسارة من الرأس الأخضر

1/15/2024 8:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرض كريس هيوتون مدرب منتخب غانا، لمحاولة اعتداء في فندق إقامة بعثة البلاك ستارز، بكوت ديفوار.

جاء ذلك عقب الخسارة المفاجئة التي تعرض لها منتخب غانا 1-2 أمام الرأس الأخضر، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" نقلاً عن تقارير صحفية محلية، تعرض هيوتون لهجوم من أحد مشجعي غانا في فندق الإقامة عقب اللقاء، بعد الخسارة أمام الرأس الأخضر، وتم القبض على هذا المشجع من قبل شرطة كوت ديفوار.

وقال هيوتون بعد المباراة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية بسبب النتيجة، لقد دخلنا المباراة بخطة لعب، ثم قمنا بتغييرها للمزيد من الضغط الهجومي ولكننا استقبلنا هدفا صادما قبل النهاية".

وأضاف: "هذه المجموعة من اللاعبين تعرف أيضاً كيف يرى الشعب الغاني هذه المباراة، ويرى هذه البطولة وتوقعاتنا في هذه البطولة، نشعر بخيبة أمل ونسعى لتصحيح الأمور سريعا".

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