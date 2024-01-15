Monday, 15 January 2024 05:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأس آسيا 2023.. حمدان بن مبارك يهنئ الأبيض ويشيد بالجهود

1/15/2024 8:00:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، منتخبنا الوطني بفوزه على منتخب هونغ كونغ 3-1، أمس في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، متمنيا التوفيق للفريق في مبارياته المقبلة.

وكان معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان شهد أمس مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب هونغ كونغ على استاد خليفة الدولي.
كما التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب في دولة قطر.

وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بجهود الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة والاتحاد القطري لكرة القدم في تنظيم هذه النسخة من البطولة، التي تشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً وتغطية إعلامية كبيرة، على مستوى قارة آسيا، مؤكداً أن كأس آسيا من البطولات القارية الكبرى التي تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15012024000110011019ID1107721798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث