كأس آسيا 2023.. حمدان بن مبارك يهنئ الأبيض ويشيد بالجهود

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، منتخبنا الوطني بفوزه على منتخب هونغ كونغ 3-1، أمس في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، متمنيا التوفيق للفريق في مبارياته المقبلة.

وكان معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان شهد أمس مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب هونغ كونغ على استاد خليفة الدولي.

كما التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب في دولة قطر.

وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بجهود الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة والاتحاد القطري لكرة القدم في تنظيم هذه النسخة من البطولة، التي تشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً وتغطية إعلامية كبيرة، على مستوى قارة آسيا، مؤكداً أن كأس آسيا من البطولات القارية الكبرى التي تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي.

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