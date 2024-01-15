«آبل» تقدم خصماً نادراً على «أيفون 15» في الصين

تقدم «آبل» خصومات بقيمة تقارب 500 يوان (70 دولاراً) على أحدث هواتف «أيفون» في الصين للمرة الأولى منذ سنوات، وهو خفض أسعار نادر الحدوث قد يفاقم المخاوف إزاء تراجع الطلب على المنتج الرئيسي للشركة.

وطرحت «آبل» التخفيضات في هدوء على موقعها الرسمي الصيني، الاثنين، وسيستمر العرض خلال الفترة ما بين 18 يناير و21 يناير، قبيل موسم التسوق للسنة القمرية الجديدة. وتقارب قيمة الخصم 5% من سعر هاتف «أيفون» الأحدث والأعلى سعراً.

وتتزامن الخطوة التي اتخذتها «آبل» مع تنامي تفضيل العلامات التجارية المحلية في الصين، مثل «هواوي تكنولوجيز»، فضلاً عن القرارات التي تحظر استخدام الهواتف المصنوعة بالخارج في عدد متزايد من الجهات الحكومية والشركات المملوكة لدولة. فيما سجل «أيفون 15»، هاتف «آبل» الأحدث، مبيعات أسوأ بكثير عن الطراز السابق مع بدء طرحه في السوق الصينية العام الماضي، بحسب المحللين.

وحذرت شركة «جيفريز» من تراجع مبيعات «أيفون» 30% في 2023 بعد طرح «هواوي» مجموعة هواتف «ميت 60» (Mate 60)، التي تعمل بمعالج قياس 7 نانومترات صُنع في الصين، في إنجاز أشادت به وسائل الإعلام الحكومية باعتباره نجاحاً وطنياً تحقق رغم العقوبات الأمريكية.

قدم شركاء «آبل» لبيع التجزئة في الصين تخفيضات سعرية أكبر على أحدث هواتف «أيفون»، وعادةً ما تعرض الشركة بنفسها خصومات سنوية على أسعار هواتفها قبيل السنة القمرية الجديدة، التي ستبدأ في فبراير هذا العام، وتعد أهم عطلة في الصين. لكن «آبل» لم تخفض أسعار أحدث هواتفها منذ سنوات.

تشمل الخصومات التي تقدمها «آبل» هذا العام كل الهواتف من «أيفون 13» حتى «أيفون 15 برو ماكس»، وستعرض الشركة -بحسب موقعها الإلكتروني- أيضاً تخفيضات على أجهزة أخرى، منها الحاسوب المحمول «ماك بوك إير»، ومعظم طرز الجهاز اللوحي «آيباد»، وبعض السماعات من طراز «إيربودز»، وساعة «آبل وتش إس إي». يُذكر أن الشركة ستخفض سعر «ماك بوك إير» بمقدار 800 يوان.