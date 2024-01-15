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اليونان تستعد لبيع 30% من مطار أثينا الدولي

1/15/2024 8:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال مطار أثينا الدولي، الاثنين، إن اليونان بدأت الاستعدادات لبيع حصة 30 في المئة من المطار من خلال طرح عام أولي واتفاقيات منفصلة مع المساهمين أفيا ألاينس وعائلة كوبيلوزيس.

ومن المتوقع أن يتم الطرح في شهر فبراير، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.

وسيكون دويتشه بنك مديراً مشتركاً للدفاتر، بينما يقوم مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا للأوراق المالية بدور المنسقين المشتركين.

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