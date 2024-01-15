اليونان تستعد لبيع 30% من مطار أثينا الدولي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مطار أثينا الدولي، الاثنين، إن اليونان بدأت الاستعدادات لبيع حصة 30 في المئة من المطار من خلال طرح عام أولي واتفاقيات منفصلة مع المساهمين أفيا ألاينس وعائلة كوبيلوزيس.
ومن المتوقع أن يتم الطرح في شهر فبراير، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.
وسيكون دويتشه بنك مديراً مشتركاً للدفاتر، بينما يقوم مورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا للأوراق المالية بدور المنسقين المشتركين.
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