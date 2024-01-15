اعـلان عن المصفي القانوني للشركة العربية الألمانية للـتأمين

اعـلان عن المصفي القانوني للشركة العربية الألمانية للـتأمين
التاريخ
1/15/2024 7:30:42 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أعلنت شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية المصفي القانوني للشركة العربية الألمانية للتأمين (تحت التصفية) أنه واستنادا الى موافقة البنك المركزي الأردني على البدء في توزيع وتسديد الإلتزامات المستحقة على الشركة العربية الألمانية للتأمين وبنسبة
%10 كدفعة اولى للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.
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وتاليا الإعلان :
MENAFN15012024000151011027ID1107721677
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