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اعـلان عن المصفي القانوني للشركة العربية الألمانية للـتأمين

1/15/2024 7:30:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أعلنت شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية المصفي القانوني للشركة العربية الألمانية للتأمين (تحت التصفية) أنه واستنادا الى موافقة البنك المركزي الأردني على البدء في توزيع وتسديد الإلتزامات المستحقة على الشركة العربية الألمانية للتأمين وبنسبة
%10 كدفعة اولى للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

تاليا الرابط :

وتاليا الإعلان :


MENAFN15012024000151011027ID1107721677

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