حقوق عمان الأهلية تُضيف خلال عام للمكتبة الأردنية والعربية 4 كتب

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - بجهود متميّزة ومتفرّدة ، تمكنت كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية ، خلال عام واحد فقط ، بقيادة عميدها الاستاذ الدكتور مصلح الطراونة (نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية ) أن تضيف للمكتبة العربية عموما والأردنية خصوصا أربعة كتب علمية محكّمة في " التحكيم التجاري الدولي وعقود الإنشاءات " .
هنيئآ لجامعة عمان الأهلية أم الجامعات الخاصة بهذا الانجاز لهذه القامات الأكاديمية.
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