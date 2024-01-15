حقوق عمان الأهلية تُضيف خلال عام للمكتبة الأردنية والعربية 4 كتب

خبرني - بجهود متميّزة ومتفرّدة ، تمكنت كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية ، خلال عام واحد فقط ، بقيادة عميدها الاستاذ الدكتور مصلح الطراونة (نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية ) أن تضيف للمكتبة العربية عموما والأردنية خصوصا أربعة كتب علمية محكّمة في " التحكيم التجاري الدولي وعقود الإنشاءات " .

هنيئآ لجامعة عمان الأهلية أم الجامعات الخاصة بهذا الانجاز لهذه القامات الأكاديمية.