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حقوق عمان الأهلية تُضيف خلال عام للمكتبة الأردنية والعربية 4 كتب

1/15/2024 7:30:42 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - بجهود متميّزة ومتفرّدة ، تمكنت كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية ، خلال عام واحد فقط ، بقيادة عميدها الاستاذ الدكتور مصلح الطراونة (نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية ) أن تضيف للمكتبة العربية عموما والأردنية خصوصا أربعة كتب علمية محكّمة في " التحكيم التجاري الدولي وعقود الإنشاءات " .

هنيئآ لجامعة عمان الأهلية أم الجامعات الخاصة بهذا الانجاز لهذه القامات الأكاديمية.

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