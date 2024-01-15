كتائب القسام: سنفصح الليلة عن مصير ثلاثة من الأسرى - فيديو

كتائب القسام: سنفصح الليلة عن مصير ثلاثة من الأسرى - فيديو
التاريخ
1/15/2024 7:30:42 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها ستفصح الليلة عن مصير ثلاثة من الأسرى المحتجزين لديها.
وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام قال في كلمة أمس إن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية، وأشار إلى أن العديد من الأسرى -على الأغلب- قد قُتلوا والاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم.
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