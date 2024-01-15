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كتائب القسام: سنفصح الليلة عن مصير ثلاثة من الأسرى - فيديو

1/15/2024 7:30:42 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها ستفصح الليلة عن مصير ثلاثة من الأسرى المحتجزين لديها.

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام قال في كلمة أمس إن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية، وأشار إلى أن العديد من الأسرى -على الأغلب- قد قُتلوا والاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم.


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