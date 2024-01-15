أطعمة تقي من الإصابة بنصف أمراض السرطان

أكدت تقارير طبية حديثة أن أكثر من نصف حالات السرطان يمكن الوقاية منها من خلال تغيير نمط الحياة واتباع نظام غذائي صحي والالتزام بقائمة معينة من الأطعمة والخضروات والفواكه.

ويقول أندريه جوي، كبير الأطباء في مركز جون ثيرير للسرطان التابع لشركة هاكنساك ميريديان هيلث في نيوجيرسي الأمريكية، إن "الاعتماد على الراحة" في النظام الغذائي السيئ للعديد من الأمريكيين يزيد بشكل كبير من معدلات الإصابة بالسرطان.

الأطعمة المصنعة

يتناول الأمريكيون ما متوسطه 8.2 وجبة فقط في المنزل كل أسبوع، وهو مستوى منخفض تاريخياً، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب.

ووفقاً لجوي، فإن هذا الاعتماد على الوجبات الجاهزة والمعالجة يمكن أن تساهم في زيادة معدلات الإصابة بالسرطان بين الشباب.

وقال لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: "إن أكبر مشكلة في النظام الغذائي الأمريكي هي الاعتماد على الراحة بدلاً من الطبخ المنزلي. ونتيجة لذلك، فإننا نأكل الكثير من الأطعمة المصنعة".

وأشار الطبيب إلى أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة والتي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق التسبب في زيادة الوزن والسمنة - ويزداد الخطر بشكل أكبر عندما يقترن بتعاطي الكحول وعدم ممارسة الرياضة.

وأوضح الطبيب: "السمنة وسوء التغذية يحفزان خلل الميكروبيوم، وهو انخفاض في التنوع الميكروبي الذي يؤدي إلى التهاب مزمن وتسريب الأمعاء، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان".

ويمكن أن تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة المكررة مع إضافة السكر والدقيق الأبيض سلبًا على توازن بكتيريا الأمعاء، مما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

وأضاف أن العديد من الأطعمة الجاهزة والمعلبة تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية وتحتوي على مواد حافظة كيميائية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأشار جوي إلى أن جهاز المناعة يتأثر أيضاً بالسمنة وقلة ممارسة الرياضة، مما يؤثر على قدرة الجسم على مكافحة العدوى والأمراض.

أفضل الأطعمة

إن النهج الغذائي الأكثر فعالية للحد من مخاطر السرطان، هو اعتماد نظام غذائي نباتي، مع التركيز على الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

ومع ذلك، ليست جميع الأطعمة النباتية متساوية، ولهذا السبب يوصي الطبيب بتجنب الأطعمة التي تحمل علامة "نباتية" والتي هي ليست صحية في الواقع، مثل بدائل اللحوم المجمدة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

ونصح الطبيب بالتركيز على "الأطعمة الكاملة غير المصنعة قدر الإمكان والأطعمة النباتية التي تعتبر مصادر للبروتين، مثل الكينوا والفارو والفاصوليا السوداء والحنطة السوداء وبذور الشيا والحمص وزبدة الفول السوداني.

ويشجع جوي العديد من المرضى على التفكير في اتباع نظام غذائي نباتي.

وقال لشبكة فوكس نيوز: "كان مريض مصاب بسرطان الغدد الليمفاوية يشعر بعلامات مرض الذئبة، مثل التعب والضبابية والألم، حيث تشير تحاليل الدم إلى وجود التهاب.

وبعد التحول إلى نظام غذائي نباتي، شعر هذا المريض بتحسن كبير لدرجة أنه تمكن في النهاية من إيقاف سبعة من أدويته خلال الأشهر الأربعة إلى الستة التالية.

ووافقت إيرين بالينسكي-وايد، اختصاصية التغذية في نيوجيرسي، على أن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية المفيدة، مثل الألياف ومضادات الأكسدة، قد يكون وقائيًا ضد السرطان في المستقبل.

وللمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان من خلال الخيارات الغذائية، توصي بالينسكي-وايد باستهلاك المزيد من الخضار والفواكه الكاملة؛ وتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والعدس والمكسرات والبذور. وتقليل تناول السكريات المضافة والبروتينات الحيوانية المعالجة عالية الدهون.

وقد تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف في الحماية من سرطان القولون والمستقيم وغيره من أنواع سرطان الجهاز الهضمي الشائعة.

إن إضافة المزيد من البروتينات النباتية وتقليل اللحوم الحيوانية المعالجة عالية الدهون مع إضافة الدهون الصحية قد يساعد في الحماية من مجموعة متنوعة من أنواع السرطان، وفقًا لبالينسكي-وايد.

ونصحت بالحد من السكر المضاف في النظام الغذائي إلى أقل من 10% من إجمالي السعرات الحرارية والتركيز بدلاً من ذلك على الكربوهيدرات بطيئة الهضم، بما في ذلك الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الكاملة.





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