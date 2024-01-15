بخلاف التوقعات.. البنك المركزي الصيني يبقي سعر الفائدة عند 2.5%

أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، الإثنين، بينما يواصل ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي، مخالفاً التوقعات بأنه سيخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد.

وأبقى بنك الشعب سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد، المعروفة بتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، عند 2.5%، على عكس توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى تخفيض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس.

جاء ذلك في ظل القلق من تذبذب سعر صرف اليوان أمام الدولار، واحتمال قيام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الضئيل بخفض أسعار الفائدة مما يحد من مساحة الحركة أمام صناع السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.

وأعلن البنك المركزي الصيني ضخ 995 مليار يوان عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل التي يبلغ أجلها عاماً واحداً بفائدة نسبتها 2.5%، وهو نفس سعر الفائدة على عملية الإقراض السابقة وفقاً لنفس الآلية. وكان البنك المركزي قد ضخ كمية كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي يوم الجمعة الماضي لتلبية الطلب على التمويل، وهو ما عزز التوقعات بقيام البنك المركزي بخفض الفائدة وهو ما لم يحدث.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روبرت كارنل الرئيس الإقليمي لإدارة الأبحاث لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة آي.إن.جي جروب المصرفية الهولندية القول إنه «في ضوء ضعف البيانات الاقتصادية، من المحتمل أن يؤدي أي خفض للفائدة إلى تراجع قيمة اليوان على نحو غير مرغوب.. أعتقد أن السلطات مقيدة للغاية بشأن ما يمكن أن تقوم به، لذلك فأنا لا محبط ولا متفاجئ بقرار تثبيت الفائدة».

وأشارت بلومبرج إلى أن البنوك طلبت 216 مليار يوان فقط من كمية السيولة التي ضخها البنك المركزي عبر آلية الإقراض متوسط الأجل بقيمة 995 مليار يوان.

وفي سوق الصرف استهل اليوان الصيني تعاملات الأسبوع الجديد بتراجع ملموس أمام الدولار حيث انخفض سعره الاسترشادي اليوم بمقدار 34 بيب صيني إلى 7.1084يوان مقابل 1055ر7 7.1055يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

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