نيكاي يتجاوز عتبة 36 ألف نقطة ويصل لأعلى مستوى في 34 عاماً

تجاوز المؤشر نيكاي الياباني، الاثنين، مستوى 36 ألف نقطة للمرة الأولى في 34 عاماً مدعوماً بارتفاع أسهم شركات الشحن والشركات المالية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستقرار سعر صرف الين مما رفع المعنويات.

وارتفع نيكاي واحداً بالمئة تقريباً إلى 35901.73 نقطة عند الإغلاق بعدما لامس أعلى مستوى منذ فبراير 1990 عند 36008.23 نقاط.

وتفوق أداء الأسهم ذات القيمة بعد تراجع أسهم النمو الأسبوع الماضي عندما سجل نيكاي أفضل أداء له في 22 شهراً.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.22 بالمئة ولامس أيضاً أعلى مستوى في 34 عاماً خلال الجلسة.

وقفز مؤشر شركات الشحن في بورصة طوكيو 5.3 بالمئة ليقود المكاسب بين 33 مؤشراً للصناعة في ظل المخاطر الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن.

وانتعشت بقوة أسهم الشركات المالية، التي تراجعت بشكل حاد يوم الجمعة. وصعد مؤشر شركات الأسهم في بورصة طوكيو 4.56 بالمئة، كما ارتفع مؤشر البنوك 2.19 بالمئة.

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