Monday, 15 January 2024 05:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقيف رئيس سابق لمجموعة «إيفربرايت» المصرفية بتهمة الفساد في الصين

1/15/2024 7:30:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوقف الرئيس السابق لمجموعة «إيفربرايت» المتخصصة في إدارة الأصول، للاشتباه في تورطه في قضايا فساد وتلقي رشى، على ما أعلنت السلطات الصينية.

وبعد انتهاء التحقيق الأولي الذي أجرته هيئة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني، أعلنت النيابة الشعبية العليا في بيان أنها أمرت «في الأيام الأخيرة» باعتقال تانغ شوانغ نينغ (69 عاماً) الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيفربرايت» من 2007 إلى 2017.

وكانت هيئة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني قد أعلنت بالفعل في مطلع يناير، استبعاد تانغ شوان نينغ من الحزب ووجهت له قائمة طويلة تتضمن اتهامات بالاختلاس، بينها استيراد كتب سياسية غير مرخص لها في الصين.

كما اتهمته الهيئة بأنه «أخل بواجباته»، واستغل منصبه للترويج لأعماله الفنية والقيام برحلات مستخدماً المال العام وقبل هدايا وتلقى رشى.

وقالت الهيئة الرقابية إن تانغ شوانغ نينغ، المتهم «باتباع اسلوب حياة يتسم بالمتعة والرغد» قد «فشل في منع المخاطر المالية وحلها، وبالتالي انتهك المبادئ التنظيمية» للحزب الشيوعي الصيني.

في كلمة ألقاها هذا الشهر أمام هيئة مكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى «مضاعفة الجهود» لمكافحة الفساد في قطاعات «المال والشركات العامة والطاقة والطب والبنى التحتية».

يقود شي منذ وصوله إلى السلطة في 2012 حملة شرسة لمكافحة الفساد الذي كان منتشراً في الصين.

ويؤكد مؤيدو هذه السياسة أنها تروج للحوكمة السليمة في حين يرى منتقدوها أنها تسمح للرئيس الصيني بالتخلص من معارضيه السياسيين.

وخلال الأشهر الأخيرة، تركزت مكافحة الفساد على قطاعات مثل المصارف والتأمين والشركات المدعومة من الدولة والرياضة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN15012024000110011019ID1107721670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث