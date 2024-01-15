«المحاسب» الوظيفة الأكثر طلباً للعمل عن بعد حالياً

طلبات التوظيف عن بعد الأكثر رواجاً لا تتعلق بـ «التكنولوجيا»، كما قد يتوقع الكثيرون، إنما «المحاسب» هو أهم وظيفة للعمل من المنزل في السوق في الوقت الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل المحاسبون على المركز الأول في التصنيف السنوي الخاص بـ FlexJobs لأفضل الوظائف عن بُعد في الولايات المتحدة، وذلك بفضل الطلب المتزايد على هؤلاء المهنيين المهرة. عبر عديد من الصناعات، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية والحكومة.

نقص المحاسبين في الولايات المتحدة - بسبب التقاعد والانخفاض الحاد في عدد الطلاب المسجلين في برامج المحاسبة - إلى قيام الشركات بتقديم المزيد من الأدوار المحاسبية عن بعد أو العمل الهجين كوسيلة لسد الفجوة.

إنها صناعة تخضع لضغط هائل لجذب الأجيال الجديدة من المواهب، لتحديث الأدوار وإعادة تصورها، ولتحسين التوازن بين العمل والحياة، والعمل عن بعد هو الطريقة الأولى لطمأنة الأشخاص أنك تمنحهم درجة معينة من الاستقلالية والمرونة، كما تقول كبيرة الاقتصاديين جوليا بولاك في شبكة «سي إن بي سي».

لقد تجاوز الطلب على المحاسبين قطاعي التمويل والاستشارات في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأنظمة الضريبية سريعة التطور ومعايير إعداد التقارير المالية.

في ZipRecruiter، قفزت حصة أدوار المحاسبين المفتوحة التي كانت عن بعد من حوالي 8٪ في العام 2019 إلى ما يقرب من 20٪ في عام 2023.

وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو عدد وظائف المحاسبين بنسبة 4% على الأقل خلال العقد المقبل، مع إضافة أكثر من 15000 وظيفة كل عام.

وأضافت بولاك: لقد أصبح الآن الامتثال، ووجود محاسبين جيدين، أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأن تنظيم الصناعة يمس كل مجال من مجالات الأعمال تقريباً، مما يعني أن المؤسسات معرضة لمزيد من المخاطر المالية والمخاطر المتعلقة بالسمعة.

من جانبه، يشير كبير خبراء التوظيف في شركة FlexJobs، توني فرانا، إلى أن عديداً من المسؤوليات الوظيفية الأساسية للمحاسبين - مثل إدارة السجلات المالية، وتحليل البيانات، وإعداد الإقرارات الضريبية - يمكن القيام بها بسهولة عن بُعد.

تتطلب معظم الوظائف درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال ذي صلة، بالإضافة إلى شهادة في مجال معين من المحاسبة، مثل أن تصبح محاسباً عاماً معتمداً مرخصاً.

وعلى الرغم من أن متوسط الراتب للمحاسبين في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 68000 دولار، وفقاً لبيانات ZipRecruiter، فإن المحاسبين الأكثر خبرة يمكنهم تحقيق الدخل في أي مكان من 150.000 دولار إلى ما يزيد عن 200.000 دولار سنوياً.

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