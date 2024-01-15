طيران الإمارات وأزول البرازيلية توسعان الشراكة لتقديم مزايا الولاء

أعلنت طيران الإمارات والناقلة البرازيلية "أزول" ترقية شراكتهما إلى آفاق جديدة، وذلك بإتاحة عروض برنامجي مكافأة الولاء لعملائهما. وأصبح الآن بإمكان أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات وبرنامج المسافر الدائم TudoAzul كسب الأميال واستبدالها عبر شبكة مشتركة تغطي أكثر من 290 وجهة حول العالم. وكانت الناقلتان في أبرمتا اتفاقية شراكة الرمز في عام 2021 لتزويد العملاء باتصال معزز من/ إلى ثماني مدن في البرازيل إلى شبكة طيران الإمارات العالمية عبر ساو باولو.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: "يسعدنا الإعلان عن شراكة جديدة مع أزول، أكبر ناقلة في البرازيل، وإتاحة المجال أمام أعضاء سكاي واردز لكسب مزيد من الأميال أثناء سفرهم لاستكشاف مئات المدن في جميع أنحاء البرازيل وأميركا الجنوبية. كما يمكن لأعضاء برنامج أزول أيضاً كسب واستبدال الأميال عند سفرهم من وإلى أكثر من 130 وجهة عبر شبكة طيران الإمارات العالمية. ونحن نتطلع إلى بداية شراكة مجزية وفتح مزايا رائعة لأعضاء برنامجنا".

وقالت كريستينا يوشيدا، مديرة برنامج الولاء والإيرادات الإضافية في أزول: "شراكتنا مع طيران الإمارات، الشهيرة عالمياً بتميزها في المنتجات والخدمات، تعني إنجازاً كبيراً في مهمتنا المتمثلة بتوفير تجارب لا تنسى لعملائنا، ذلك أننا نعمل على توسيع وجهات أزول وتعزيز التزامنا ببرنامج الولاء الذي يقدم أفضل الخيارات للأعضاء".

مزيد من الفرص لكسب وإنفاق الأميال

يمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، بموجب الاتفاقية، كسب الأميال عند سفرهم عبر شبكة أزول، التي تغطي أكثر من 150 وجهة. ويكسب أعضاء البرنامج ما يصل إلى ميل سكاي واردز واحد لكل ميل طيران في الدرجة السياحية، وما يصل إلى 1.5 ميل سكاي واردز لكل ميل طيران في درجة الأعمال. ويمكن للأعضاء أيضاً استبدال أميالهم مقابل رحلات في الدرجة السياحية على emirates (بدءاً من 8000 ميل لتذكرة مكافأة اتجاه واحد فقط) ودرجة الأعمال (بدءاً من 17500 ميل لتذكرة مكافأة اتجاه واحد فقط).

وتتيح الشراكة أمام أعضاء برنامج "تودو أزول TudoAzul" أيضاً كسب أميال عند سفرهم عبر شبكة طيران الإمارات العالمية، التي تغطي أكثر من 140 وجهة عبر القارات الست، والاستمتاع برحلات مكافأة في الدرجتين السياحية والأعمال مع طيران الإمارات.

ربط البرازيل بالعالم

تشغل طيران الإمارات حالياً خدمة يومية بطائرة A380 إلى ساو باولو، وخدمة يومية بطائرة بوينج 777-300ER بين دبي وريو دي جانيرو، وبين الأخيرة والعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتسمح اتفاقية المشاركة بالرمز بين طيران الإمارات وأزول للعملاء السفر من/ إلى كلٍ من ريو دي جانيرو، بيليم، بيلو هوريزونتي، كويابا، وكورتيبا (قرطبة)، غوازيرو دو نورتي، بورتو أليغري، ريسيفي، وذلك على الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات من/ إلى ساو باولو إلى دبي وعبرها بتذكرة واحدة. كما يمكن لعملاء أزول الذين يسافرون عبر دبي إلى وجهات أخرى الوصول إلى عدة مدن

على رحلات طيران الإمارات.

برنامج الولاء الأشهر

يزيد عدد أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات على 30 مليوناً حول العالم. ويقدم برنامج الولاء أربع فئات عضوية: الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، ولكل فئة امتيازات حصرية، بما في ذلك: دخول صالات المطار، ترقية الرحلة، أولوية إنهاء الإجراءات والصعود إلى الطائرة، اختيار المقعد مجاناً، وزن أمتعة إضافي، وعروض خاصة (نقد+ أميال)، وخدمة إنترنت لاسلكي Wi-Fi مجاناً على متن الطائرة.

ويرتبط سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج مكافأة ولاء عملاء طيران الإمارات وفلاي دبي، مع مئات من شركاء العلامات التجارية، بما في ذلك شركاء الطيران والفنادق والمؤسسات المالية والتجزئة ونمط الحياة. وأطلق البرنامج مؤخراً متجراً شاملاً للأعضاء Skywards Living ليتعرفوا على كيفية كسب الأميال وإنفاقها كل يوم، وفي كل مكان، مع أكثر من 3000 شريك في مجال البيع بالتجزئة وأسلوب الحياة وتأجير السيارات، والوصول إلى نحو مليوني فندق عبر شركاء السفر حول العالم.

جوائز عالمية

نال برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، أكثر من 50 جائزة منذ إطلاقه. وحصل البرنامج مؤخراً على جائزة "أفضل قدرة على الكسب والإنفاق" في حفل جوائز المسافر الدائم لعام 2023، وجائزة "برنامج المكافآت الرائد عالمياً في حفل جوائز السفر العالمية المرموقة 2023، وهي الجائزة التي استأثر بها البرنامج في الأعوام العشرة الماضية من أصل 12 عاماً.

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