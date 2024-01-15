رفضوا اللعب للأخضر.. مدرب منتخب السعودية يفضح المستبعدين الثلاثة

فجر الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف عن رفض 3 لاعبين المشاركة مع الأخضر في كأس أمم آسيا 2023.

وأثار مانشيني الجدل باستبعاد سلمان الفرج وسلطان الغنام من القائمة الأولية لبطولة كأس آسيا، قبل أن يستبعد أيضًا الحارس نواف العقيدي من القائمة النهائية.

وعند سؤاله في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاثنين، قبل مباراة عمان المقررة غداً في مستهل مشوار الأخضر بالبطولة الآسيوية، عن سبب استبعاد الثلاثي، رد مانشيني: "هؤلاء اللاعبون هم من قرروا عدم اللعب للمنتخب، ولست أنا".

وأضاف: "الفرج في أول معسكر، قال لي إنه لا يريد أن يلعب مباريات ودية، والغنام أخبرني بأنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب، والعقيدي ذهب لمدرب الحراس قبل 3 أيام، وقال إنه لو لم يلعب أساسيًا فلا يريد البقاء في المعسكر".

وواصل: "الغنام والعقيدي طلبا اللعب كأساسيين، لكني أنا المدرب وصاحب القرار، سألنا اللاعبين الثلاثة مرتين أو 3، عما إذا كانوا يرحبون بالانضمام للمنتخب، وكانت الإجابة لا".

وأردف مانشيني: "أسعى لضم اللاعبين الذين يرغبون في تمثيل منتخبات بلادهم، ولا أريد الحديث عن ملف الفرج والغنام والعقيدي مرة أخرى".

وسُئل مانشيني عن السبب، الذي قد يدفع بعض اللاعبين لرفض اللعب مع منتخب بلادهم، فرد بقوله: "أتفهم رغبة اللاعبين أصحاب الخبرة في اللعب كأساسيين مع المنتخب، لكني لا أفهم لماذا يرفض لاعب شاب الانضمام للمنتخب، طالما لا يضمن مكانًا أساسيًا".

وتابع: "هذا منتخب بلدك وليس ناديًا اجتماعيًا، أنت تمثل وطنك هنا، وعليك أن تكون سعيدًا، وضع العقيدي غريب، وأواجهه لأول مرة في حياتي، لكني أحترم كل المواقف، ولدي لاعبون آخرون في القائمة، وسنجد دائمًا لاعبين يرغبون في تمثيل بلادهم".

وعن سر عدم تفسيره استبعاد العقيدي من القائمة لمسؤولي المنتخب، أوضح مانشيني: "لم أبلغ إداريي المنتخب، لكني تحدثت مع رئيس الاتحاد بصراحة، وقلت له إن الحارس يريد مغادرة المعسكر، وإن هذه ثالث مرة يرفض فيها اللعب، ولم يكن الوقت مناسبًا للحديث مع باقي المسؤولين، علينا فقط التفكير في مباراة عمان، لا وقت للتفكير في أمور أخرى".

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة السادسة بكأس آسيا، التي تضم أيضًا عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

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