صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40% من الوظائف عالمياً و60 % في الاقتصادات المتقدمة

أظهر تحليل أجراه صندوق النقد الدولي أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على نحو 40% من الوظائف العالمية، وأن تأثر الاقتصادات المتقدمة في هذا الصدد سيفوق تأثر الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل.

وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا غوغييفا، في تدوينة عن الدراسة: «من المرجح في معظم السيناريوهات أن يفاقم الذكاء الاصطناعي عدم المساواة بشكل عام، وهو اتجاه مثير للقلق يجب على صناع السياسات معالجته على نحو استباقي لمنع (هذه) التكنولوجيا من تأجيج التوتر الاجتماعي».

وسيعتمد تأثير التفاوت في الدخل الناجم عن الذكاء الاصطناعي إلى حد بعيد على مدى مساهمة التكنولوجيا في إكمال أعمال أصحاب الدخل المرتفع. وقالت غورغييفا إن زيادة إنتاج العمال والشركات ذات الدخل المرتفع من شأنها أن تعزز عوائد رأس المال، مما يوسع فجوة الثروة. وقالت إنه يتعين على الدول توفير «شبكات أمان اجتماعي شاملة» وبرامج إعادة تدريب للعمال محدودي القدرات.

وفي حين أن من الممكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل بعض الوظائف بشكل كامل، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أنه سيكمل العمل البشري، بحسب التحليل. وقد تتأثر 60% من الوظائف بالاقتصادات المتقدمة، وهي نسبة أكبر من نظيرتها في الدول الناشئة ومنخفضة الدخل.

يتزامن موقف غورغييفا بشأن الذكاء الاصطناعي مع اجتماع قادة الأعمال والزعماء السياسيين العالميين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث يعد الذكاء الاصطناعي أحد الموضوعات المطروحة للمناقشة.

وتواصل الشركات الاستثمار في التكنولوجيا الناشئة، مما أثار في بعض الأحيان القلق بين الموظفين بشأن مستقبلهم. أحد الأمثلة على ذلك هو شركة «بازفيد»، التي أعلنت عن خطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء المحتوى وأغلقت قسم الأخبار الأساسي لديها، مما أدى إلى تسريح أكثر من 100 موظف.

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي في ديسمبر بشأن التشريع الذي يحدد الضمانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في حين لا تزال الولايات المتحدة تدرس موقفها التنظيمي.

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