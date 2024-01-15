أحدهما شقيق قديورة.. وفاة لاعبين جزائريين بفرنسا في حادث أليم

توفي لاعبين جزائريين يلعبان بفرنسا، تحديداً رفقة نادي بورجيه مولون، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، خلال الساعات الماضية، بعد تعرضهما لحادث مروري أليم.

وبحسب صحفية "leberry" الفرنسية أن أرسلان قديورة، شقيق الدولي الجزائري عدلان قديورة، كان في طريقه إلى مدينة أوفيرني للتزلج، رفقة زميله في الفريق أكسل صالحي، قبل أن يتعرضا لحادث على الطريق السريع.

ومن جانبه، قال ديفيد باربوسا، رئيس نادي بورجيه مولون: "نحن نشعر بالإحباط، أكسل وأرسلان شابان مليئان بالحياة، ونحن تبنينا موهبتيهما.. والآن النادي بأكمله مدمر.. سيكون من الصعب للغاية التعافي من ذلك".

بدوره، نعى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الفقيدين.

وقال صادي في بيان، عبر موقع الاتحاد الجزائري: "ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الاتحادية الجزائرية، وليد صادي، وأعضاء المنتخب الوطني ببواكي، بنبأ الوفاة المأساوية لأحد أخوة اللاعب الدولي عدلان قديورة، خلال حادث سير".

وأضاف: "وفي هذا الظرف الأليم، يتقدم رئيس الفاف، إلى عدلان قديورة ووالده ناصر، وجميع أفراد عائلتهم وأقارب الفقيد، بأصدق التعازي وعميق المواساة.. ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل الفقيدين في فسيح جناته، وأن يتغمدهم بواسع رحمته".

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