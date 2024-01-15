الأردن.. تدابير رسمية لمواجهة تداعيات أزمة البحر الأحمر

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN-وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الوزارات والجهات المعنية في المملكة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلية؛ بسبب التطورات في البحر الأحمر.

وذكر الخصاونة في بيان صادر عن مجلس الوزراء، مساء الأحد، أن الوزرات ستقوم باتخاذ تدابير، أبرزها وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها وسقفها الذي كان قائما ما قبل تاريخ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وارتفعت أسعار كلفة الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب بنسب وصلت إلى 170 بالمئة بسبب هجمات الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل، وهو ما دفع شركات شحن لتعليق كل رحلاتها عبر المضيق.

وقال الخصاونة:“وجهنا لتوفير مخزون وافر وكاف لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان على الأقل، بصرف النظر عما قد نتحمله من كلف مرتبطة بذلك”.

ووجه وزير الصناعة والتجارة والتموين، بتشديد الأدوات الرقابية في الأسواق“والتحوط والتثبت من استمرارنا في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشعير وكل المواد الأساسية”.

كما وجه وزيري الصناعة والتجارة والتموين والنقل، إلى مراقبة أوضاع وانتظام حركة الشحن، مشيرا إلى أن انتظام حركة الشحن والبواخر باتجاه ميناء العقبة لم تتأثر جذريا،“مع وجود تأخيرات بسبب لجوء الكثير من الشركات البحرية إلى عدم الولوج من مضيق باب المندب والذهاب باتجاه رأس الرجاء الصالح”.

وزاد:“15 بالمئة من حجم التجارة الدولية يمر عبر مضيق باب المندب، وبحكم العدوان الإسرائيلي المستمر على أهلنا في قطاع غزة، جرت تطورات إقليمية أدت إلى ما تراه بعض شركات النقل على أنه يشكل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق”.

وتابع:“وفق تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كلف شاحنات النقل ارتفعت بواقع 160 – 170 بالمئة تقريبا للشحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، ومن 60 – 100 بالمئة للشحنات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا”.

ولفت إلى أن هذا الحال إن استمر،“ونأمل ألا يستمر” سيحدث أثرا تضخميا؛ لأن القطاعات التجارية والصناعية تعمل على قاعدة الربح المشروع، وبالتالي ستقوم بعكس الكلف مع الهوامش الربحية.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، الجمعة أنه“ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”، وتواصل الهجوم يومي السبت والأحد.