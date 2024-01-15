إصابة 4 مواطنين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أصيب، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بإصابة أربعة مواطنين برصاص الاحتلال والشظايا، أحدهم في الرأس (15 عاما)، والآخر (71 عاما) في البطن، وطفل (9 سنوات) بشظايا في الرأس، وأخرى (27 عاما) بشظايا في الظهر، خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي المخفية في مدينة نابلس، وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأكد مرسلنا أن قوات إسرئيلية خاصة اقتحمت حي المخفية وحاصرت بناية الشامي واعتقلت الشاب عبد الشامي، قبل انسحابها من المنطقة.
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