إصابة 4 مواطنين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بإصابة أربعة مواطنين برصاص الاحتلال والشظايا، أحدهم في الرأس (15 عاما)، والآخر (71 عاما) في البطن، وطفل (9 سنوات) بشظايا في الرأس، وأخرى (27 عاما) بشظايا في الظهر، خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي المخفية في مدينة نابلس، وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكد مرسلنا أن قوات إسرئيلية خاصة اقتحمت حي المخفية وحاصرت بناية الشامي واعتقلت الشاب عبد الشامي، قبل انسحابها من المنطقة.



