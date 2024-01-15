جماهير غفيرة يشييعون جثامين ثلاثة شهداء في بلدتي بيرزيت وسعير

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة بيرزيت شمال رام الله، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الطفل سليمان محمد كنعان (17 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الاستشاري العربي، بموكب مهيب، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في البلدة، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ووصل المشيعون إلى مسجد البلدة لأداء صلاة الجنازة على روحه، ثم انطلق موكب التشييع في مسيرة حاشدة إلى المقبرة، حيث ووري الثرى.

وكانت سلطات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي صوب الطفلين كنعان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وخالد عامر حميدات (16 عاما) من مخيم الجلزون، أثناء تواجدهما عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، فيما قام الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد حميدات.

وفي سياق متصل، شيعت جماهير غفيرة من أبناء بلدة سعير شمال شرق الخليل، اليوم الاثنين، جثماني الشهيدين أحمد موسى جبارين، وجلال عيسى جبارين اللذين استُشهدا يوم أمس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى عالية الحكومي، وصولا إلى منزلي عائلتي الشهيدين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، وحُمل جثماناهما على الأكتاف مرددين الهتافات الوطنية وبجرائم الاحتلال، وصولا إلى مسجد البلدة الكبير للصلاة عليهما، قبل مواراة جثمانيهما الثرى في مقبرة شهداء البلدة.

يُذكر أن الشهيد جلال أب لطفلتين، والشهيد أحمد ابن الشهيد موسى جبارين الذي استُشهد في الانتفاضة الثانية.



