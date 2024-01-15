إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا شمال القدس

إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا شمال القدس
التاريخ
1/15/2024 7:19:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أصيب، اليوم الإثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي أسفل البطن لشاب (28 عاما) قرب الحاجز العسكري.
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