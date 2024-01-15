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إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا شمال القدس

1/15/2024 7:19:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أصيب، اليوم الإثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي أسفل البطن لشاب (28 عاما) قرب الحاجز العسكري.


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