أولي.. إصابة 19 إسرائيليا في حادثتي دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 11 إسرائيليا في حادثتي دهس وطعن في مدينة رعنانا شمال تل أبيب.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي، إن إجمالي الإصابات في رعنانا وصل إلى 19 إصابة، من بينها 4 إصابات خطيرة، وواحدة ميؤوس منها.

من جهتها، قالت صحيفة“يديعوت أحرونوت” العبرية عن الشرطة الإسرائيلية:“حدث استثنائي في رعنانا وقواتنا في مكان الحادث”.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ظروف الحادث وخلفيته.





يتبع ...