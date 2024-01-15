أولي.. إصابة 19 إسرائيليا في حادثتي دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 11 إسرائيليا في حادثتي دهس وطعن في مدينة رعنانا شمال تل أبيب.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي، إن إجمالي الإصابات في رعنانا وصل إلى 19 إصابة، من بينها 4 إصابات خطيرة، وواحدة ميؤوس منها.
من جهتها، قالت صحيفة“يديعوت أحرونوت” العبرية عن الشرطة الإسرائيلية:“حدث استثنائي في رعنانا وقواتنا في مكان الحادث”.
وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ظروف الحادث وخلفيته.
يتبع ...
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