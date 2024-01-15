هارتس: مسيرة تقتل جنديا إسرائيليا ظنا أنه فلسطيني

(MENAFN
- Amman Net) قتلت قوات الاحتلال بواسطة مسيرة اليوم الاثنين، إسرائيليا ظنا انه فلسطيني عند عودته إلى السياج الأمني بعد دخوله غزة للمشاركة بالقتال.
وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن المسيرة أطلقت النار على الإسرائيلي قبل أن تكشف عن هويته ظنا أنه فلسطيني.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم 101، بقصف جوي ومدفعي مكثف، لعدة مناطق في القطاع.
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