خطاب أبو عبيدة بعد 100 يوم من الحرب على غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) خطاب الناطق الرسمي باسم كتائب الق.سام واستهدافهم نحو ألف آلية عسكرية في غزة خلال 100 يوم

حديث مواقع التواصل الاجتماعي

رنا العفيفي علقت :الملثم له الهيبة اذا ظهر او نطق ....نصركم الله وسدد رميكم

وعلقت ليلى المصطفى : ما قدمتموه للأمة تعجز احرف العربية عن وصفه .. انتشلتموها من غياهب الذل والهوان والانكسار وزرعتم في الأجيال القادمة أن لا سكوت على الظلم وأن الحق لا يسترد إلا بالقوة ...

آواكم الله .. حفظكم الله .... نصركم الله ... ثبتكم الله

وقال محمد وقفي : خطابكم امل امه عزيمتكم ثباتها وتضحيتكم صمودها انتم امل الامه ومخلصوها .نصركم الله وعزكم بعزه يا رجال هذا الزمان يا اساتذه الولاء والانتماء لدين نبي بشر بكم ، انتم حلم الشباب في زمن الغاب والغياب

وأضاف حمادة الروح : تموت الرجال من بعدكم إذا ظل رجال، عاشت المقاومه

وأضاف سليمان القطاونة: صمود وتضحية

بطولة واباء

هيثم ابو الهيجا علق :الوحيد اللي كل كلمة بحكيها الها دلالة .. " رجال صدقوا ما عاهدوا الله "

وأضاف محمود الحموري : العقيدة تمثل 70 بالمائة من أسباب النصر وال30 الباقية للسلاح والتدريب هذة عوامل الانتصار فعندما تمتلك العقيدة السليمة فانت تستطيع صنع المعجزات.. وهذا مانشاهدة في المقاومة

وقال الناطق الرسمي ابو عبيدة بأنه خلال 100 يوم دمر الاحتلال معظم مساجد القطاع ودنسها أوقف الأذان والصلاة فيها.

وأضاف بأن المقاومة كبدت العدو في خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 اكتوبر.

وأكد الناطق الرسمي باسم كتائب الق.سام بأن أي حديث سوى وقف العدوان على غزة ليس له أي قيمة.

كان هذا ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية اليوم في امان الله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · خطاب أبو عبيدة بعد 100 يوم من الحرب على غزة حديث مواقع التواصل