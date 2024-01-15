خطاب أبو عبيدة بعد 100 يوم من الحرب على غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) خطاب الناطق الرسمي باسم كتائب الق.سام واستهدافهم نحو ألف آلية عسكرية في غزة خلال 100 يوم
حديث مواقع التواصل الاجتماعي
رنا العفيفي علقت :الملثم له الهيبة اذا ظهر او نطق ....نصركم الله وسدد رميكم
وعلقت ليلى المصطفى : ما قدمتموه للأمة تعجز احرف العربية عن وصفه .. انتشلتموها من غياهب الذل والهوان والانكسار وزرعتم في الأجيال القادمة أن لا سكوت على الظلم وأن الحق لا يسترد إلا بالقوة ...
آواكم الله .. حفظكم الله .... نصركم الله ... ثبتكم الله
وقال محمد وقفي : خطابكم امل امه عزيمتكم ثباتها وتضحيتكم صمودها انتم امل الامه ومخلصوها .نصركم الله وعزكم بعزه يا رجال هذا الزمان يا اساتذه الولاء والانتماء لدين نبي بشر بكم ، انتم حلم الشباب في زمن الغاب والغياب
وأضاف حمادة الروح : تموت الرجال من بعدكم إذا ظل رجال، عاشت المقاومه
وأضاف سليمان القطاونة: صمود وتضحية
بطولة واباء
هيثم ابو الهيجا علق :الوحيد اللي كل كلمة بحكيها الها دلالة .. " رجال صدقوا ما عاهدوا الله "
وأضاف محمود الحموري : العقيدة تمثل 70 بالمائة من أسباب النصر وال30 الباقية للسلاح والتدريب هذة عوامل الانتصار فعندما تمتلك العقيدة السليمة فانت تستطيع صنع المعجزات.. وهذا مانشاهدة في المقاومة
وقال الناطق الرسمي ابو عبيدة بأنه خلال 100 يوم دمر الاحتلال معظم مساجد القطاع ودنسها أوقف الأذان والصلاة فيها.
وأضاف بأن المقاومة كبدت العدو في خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 اكتوبر.
وأكد الناطق الرسمي باسم كتائب الق.سام بأن أي حديث سوى وقف العدوان على غزة ليس له أي قيمة.
كان هذا ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية اليوم في امان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · خطاب أبو عبيدة بعد 100 يوم من الحرب على غزة حديث مواقع التواصل
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