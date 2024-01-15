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بريطانيا: 90% من حركة التجارة البحرية أصبحت مستهدفة

1/15/2024 7:19:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع البريطاني، أن بريطانيا اتخذت الأسبوع الماضي إجراءات للدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين، متحدثاً أن 90% من حركة التجارة البحرية أصبحت مستهدفة.
وبيّن أنه للمرة الأولى وصل الإنفاق الدفاعي البريطاني إلى 50 مليار دولار، قائلاً:" علينا أن نعمل على تحديث قواتنا وقدراتنا العسكرية وتعزيز جيشنا لردع أي تهديدات".


وأشار الى أن بريطانيا تعتزم إنفاق 31 مليار دولار من أجل إنتاج غواصات حديثة، مضيفًا أن عمليات نشر قواتهم ضمن النيتو هي الأكبر منذ 40 عاما.
وأوضح أن بريطانيا ستخصص 200 مليون جنيه إسترليني لتصنيع طائرات مسيرة حديثة، معتبرا أن الخطر النووي في العالم يتزايد ويجب ضمان امتلاك قدرات ردع لهذا الخطر.

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