التنمية: 281 أسرة مستفيدة من مساكن الأسر العفيفة العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News)بلغ عدد المساكن التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، من خلال المبادرات الملكية السامية، وميزانية اللامركزية والجهات الشريكة والتبرعات المقدمة لهذه الغاية 281 مسكنًا بين إنشاء وشراء وصيانة.

وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، جرى تسليم 26 مسكنًا للأسر العفيفة في لواءي عين الباشا وبني كنانة، والانتهاء من إنشاء 13 مسكنًا في محافظة جرش قيد التسليم لحساب المبادرات الملكية السامية، وتنفيذ 124 مسكنًا تتضمن إنشاء 67، وشراء 30، وصيانة 27 من ميزانية اللامركزية.

وأشار التقرير إلى إنشاء 55 مسكنًا للأسر الفقيرة، منها 38 في لواء البادية الشمالية الشرقية، و17 في لواء الشونة الجنوبية، حيث اختيرت هذه الأسر من خلال الوزارة وضمن الأسر المتقدمة بطلبات والمدرجة على قوائم الوزارة وتكفلت بها الجهات الشريكة للوزارة، وتم شراء وصيانة 63 مسكنًا منها 10 شراء و 53 صيانة من التبرعات المقدمة للوزارة.

وأفاد التقرير أن الوزارة تنفذ بناءً على التوجيهات الملكية السامية، مشروع مساكن الأسر الفقيرة منذ عام 2003 وذلك بتأمين الأسر العفيفة والفقيرة بمساكن صحية آمنة وتوفير حياة مستقرة، حيث تجاوز عدد الأسر التي تم تأمينها 5200 أسرة في جميع محافظات المملكة. وأشار إلى إعداد دراسات اجتماعية لغايات منح أو تجديد تأمين صحي لأسر فقيرة بمجموع 100749 أسرة، منها 22530 تقدمت بدراسات تجديد تأمين صحي، و78219 تقدمت بدراسات منح التأمين الصحي، و1832 تقدمت بدراسات الاعفاء من نفقات غسيل الكلى.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الحضانات من القطاعات ذات الأهمية كونها تقدم الرعاية لفئة الأطفال ما قبل المرحلة المدرسية من عمر الولادة وحتى 4 سنوات وثمانية أشهر، مما يسهم في تشجيع المرأة على العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة.

وتم العمل استنادًا إلى نظام ترخيص دور الحضانات رقم 77 لعام 2018 وتعليمات ترخيص دور الحضانات لعام 2019، وحاليًا النظام الجديد المعدل قيد الإقرار من ديوان التشريع والرأي، ويجري العمل على وضع التعليمات الخاصة به من خلال لجنة فنية متخصصة.

وبلغ مجموع الحضانات المسجلة 1122 حضانة منتشرة في جميع مناطق المملكة، حيث تم تسجيل 106 حضانات العام الماضي منها 7 منزلية، و45 مؤسسية، و54 خاصة. وبلغ مجموع المستفيدين من خدمات دور الحضانات 35 ألف طفل وطفلة.

كما تم توفير دعم للجمعيات الراغبة في إنشاء حضانات من خلال صرف دعم قيمته 5 آلاف دينار للجمعية الراغبة في إنشاء حضانة، و 3 آلاف دينار لتحسين للحضانة القائمة.

