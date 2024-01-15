فرص توظيف لطلاب الثانوية العامة -تفاصيل
التاريخ
1/15/2024 7:19:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلن ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية عن توفر وظائف شاغرة وفرص عمل لناجحي الثانوية العامة فما دون .
على ان يبدأ التقديم من صباح اليوم الاثنين 15/1/2024 الى يوم الاثنين القادم 22/1/2024 ووفقاً للشروط التالية :
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