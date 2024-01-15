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حزب الله وإسرائيل يتبادلان القصف بجنوب لبنان

1/15/2024 7:19:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال قصف مواقع في جنوب لبنان أطلقت منها قذائف باتجاه بلدة ميتات في الجليل الأعلى.


في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفوا تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة ميتات (قبالة بلدة رميش اللبنانية) بالأسلحة الصاروخية، وأكد الحزب سقوط إصابات في صفوف الإسرائيليين.


من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية باستهداف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدات الضهيرة والجبين وشيحين في القطاع الغربي، فيما تعرضت تلة حمامص في سردا وسهل مرجعيون في القطاع الشرقي لقصف مدفعي .


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