سلافة معمار تعود لدراما رمضان السورية بعد غياب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعود الفنانة السورية سلافة معمار إلى دراما رمضان 2024 بمسلسل "ولاد بديعة"، بعدما أثار غيابها العام الماضي تساؤلات عديدة من قبل جمهورها واعتذارها عن الموسم الثالث من "حارة القبة".
ويشارك في المسلسل نخبة من النجوم السوريين، محمود نصر، وسامر إسماعيل، ويامن الحجلي، ونادين تحسين بيك، وإمارات رزق، ومحمد حداقي، ومصطفى المصطفى، وديمة الجندي، ولينا حوارنة، وعدنان أبوالشامات، ولين غرب، وولاء عزام، وهافال حمدي، ومن تأليف علي وجيه، وإخراج رشا شربتجي.
وتسعى معمار من خلال مسلسلها الرمضاني الجديد، أن تعوض الانتقادات العديدة التي واجهتها مع أولى تجاربها في فئة المسلسلات المعربة "الخائن"، الذي يعرض حالياً.
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