Monday, 15 January 2024 05:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلافة معمار تعود لدراما رمضان السورية بعد غياب

1/15/2024 7:19:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعود الفنانة السورية سلافة معمار إلى دراما رمضان 2024 بمسلسل "ولاد بديعة"، بعدما أثار غيابها العام الماضي تساؤلات عديدة من قبل جمهورها واعتذارها عن الموسم الثالث من "حارة القبة".
ويشارك في المسلسل نخبة من النجوم السوريين، محمود نصر، وسامر إسماعيل، ويامن الحجلي، ونادين تحسين بيك، وإمارات رزق، ومحمد حداقي، ومصطفى المصطفى، وديمة الجندي، ولينا حوارنة، وعدنان أبوالشامات، ولين غرب، وولاء عزام، وهافال حمدي، ومن تأليف علي وجيه، وإخراج رشا شربتجي.


وتسعى معمار من خلال مسلسلها الرمضاني الجديد، أن تعوض الانتقادات العديدة التي واجهتها مع أولى تجاربها في فئة المسلسلات المعربة "الخائن"، الذي يعرض حالياً.


24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN15012024000208011052ID1107721624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث